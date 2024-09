“Scudetto? A Napoli non ne parlano ma…”: Moggi non ha dubbi

Lo Scudetto può diventare concretamente un obiettivo anche per il Napoli? Ne ha parlato l’ex dirigente Luciano Moggi.

Il Napoli lotterà per lo Scudetto? Difficile dirlo quando il campionato è cominciato da cosi poco. La squadra di Antonio Conte di sicuro proverà a raggiungere i piani alti della classifica, ma allo stesso tempo bisognerà capire in che modo riuscirà a giocarsela con squadre come Inter, Milan e Juventus.

Le tre vittorie di fila conquistare nelle ultime tre giornate rappresentano di sicuro un cambio di passo rispetto al passato, ma c’è tanto da lavorare e l’allenatore degli azzurri è assolutamente consapevole di questo. Luciano Moggi, ex dirigente, ha parlato proprio di questo argomento ai microfoni di ‘TMW’.

Moggi sullo Scudetto: c’è anche il Napoli?

“A Napoli si può pensare allo Scudetto? Non ne parlano ma ci pensano tanto. La squadra non ha fatto prestazioni eccezionali, nonostante il 4-0 di Cagliari è stata una partita combattuta. La mentalità di Antonio è già nel mood giusto. E il Napoli è competitivo”, ha detto l’ex dirigente di Napoli e Juventus.

Un passaggio anche sul Milan di Fonseca: “Ho un’idea particolare e precisa: il Milan non ha risolto tutti i problemi contro il Venezia. I problemi li avrà risolti dopo la Champions e dopo il derby. Il portiere del Venezia ha avuto una giornata storta, non è il modo migliore per analizzare il cammino dei rossoneri”.