News Napoli, Conte pronto a stupire: l’idea a sorpresa riguarda il match contro la Juve

Dopo le tre vittorie consecutive tra Bologna, Parma e Cagliari, il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Juve.

Tre vittorie di fila per ripartire, finalmente. Antonio Conte dovrà sicuramente ancora lavorare per trovare la chiusura del cerchio totale, ma ciò che si è visto in questa primissima fase di campionato è una squadra che ha già molto del suo allenatore. Un Napoli capace di soffrire quando opportuno e cinico sotto porta: la sfida contro il Cagliari ne è un manifesto, sotto questo punto di vista, dando un’ulteriore spinta al morale di un gruppo da cui si aspetta molto dopo una stagione a dir poco complicata, come quella dello scorso anno.

La speranza è che questo momento positivo possa dare ulteriore slancio ai partenopei in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus. Un match che potrebbe non significare molto, a sole cinque giornate, in termini di classifica ma che potrebbe sicuramente lanciare un segnale importante al campionato. Motivo per cui il tecnico leccese vorrà, senza ombra di dubbio, cercare di uscire dallo Stadium con il bottino massimo, anche a costo di rivedere, magari, qualcosa da un punto di vista tecnico – tattico. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, parla del 4-3-3, ipotesi di cui si è discusso molto nei giorni scorsi come possibile soluzione alternativa al 3-4-2-1.

Ultime calcio Napoli, Conte e il 4-3-3: spunta l’indizio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma anche dell’aspetto legato al modulo per quanto riguarda il Napoli di Antonio Conte, atteso nella prossima sfida del campionato di Serie A contro la Juventus.

Il quotidiano svela come il 4-3-3 sia una soluzione che il tecnico sembra provare sempre con più insistenza, considerando anche quelle che sono le caratteristiche della rosa e l’arrivo dei nuovi acquisti nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal riguardo:

“(…) Insomma, sarà un sabato italiano di calcio tutto da vivere (quello contro la Juventus, ndr). E tatticamente ancora da decifrare: Conte ha lavorato per l’intera estate sul 3-4-2-1, un sistema che comincia a dare i primi frutti sia in termini di risultati sia in termini di gioco e trame, ma contestualmente ha iniziato a provare con maggiore frequenza il 4-3-3 dopo l’arrivo di McTominay e Gilmour”.

Il 4-3-3, dunque, sta iniziando a divenire un’ipotesi sempre più concreta: difficile, ma a quanto pare non impossibile, che questa svolta possa arrivare proprio contro la Juventus, ma l’indizio lasciato dal quotidiano sicuramente è un’indicazione importante per un futuro, chissà, magari neanche molto lontano.