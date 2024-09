Juve, Thiago Motta dopo il PSV: “Ora pensiamo al Napoli! Su Gatti…”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro il PSV Eindhoven: un passaggio anche sul Napoli.

Dopo le fatiche della Super Champions, per la Juventus è già tempo di pensare al campionato. Una vittoria importante per la Vecchia signora contro gli olandesi del PSV Eindhoven, che permette ora di guardare al futuro con fiducia. Nell’immediato futuro, per la Juve, c’è proprio il Napoli: i ragazzi di Antonio Conte avranno il vantaggio di poter preparare la partita senza altri impegni, a differenza della compagine torinese che invece ha dovuto affrontare gli impegni europei in queste ore.

Thiago Motta, dopo aver conquistato i primi tre punti in Super Champions, ora dovrà portare tutte le energie nuovamente sul campionato e nel prepara una partita molto complessa come quella contro il Napoli di Conte. Proprio l’allenatore bianconero ha parlato nel post partita.

Juve, Thiago Motta già pensa alla sfida col Napoli

“Una Juventus che sa attaccare e difendere? Un buon risultato. Era importante ottenere la vittoria. Ora dobbiamo subito pensare al Napoli!”, ha detto Thiago Motta in conferenza stampa. Parole chiare e che dimostrano anche in che tipo di direzione vuole andare l’ex allenatore del Bologna sotto il punto di vista della mentalità.

“Come sta Gatti? Sta bene ha avuto una piccola distorsione, ma nulla di importante. Prepareremo al massimo la partita contro il Napoli”, ha ancora detto l’allenatore della Juventus.