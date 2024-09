Cagliari-Napoli, svelato in diretta un retroscena su Lukaku e Conte: ecco quale

Svelato un retroscena su Romelu Lukaku ed Antonio Conte durante Cagliari-Napoli: ecco quanto emerso in diretta.

Il match tra Cagliari e Napoli è entrato nel vivo e le due squadre stanno battagliando per ottenere un risultato utile per la classifica. I continui strappi da parte delle due squadre stanno alimentando sempre più entusiasmo all’interno dell’Unipol Domus, impianto sportivo caratterizzato nel primo tempo anche da spiacevoli disordini tra più settori.

Vero e proprio scontro fisico anche in campo tra Romelu Lukaku e Yerry Mina che ha condizionato il modo di gioco delle due squadre. Il difensore colombiano è riuscito in più battute ad intercettare il passaggio dell’ex Inter e Roma verso la porta difesa da Scuffet ed ha saputo schermarlo dinanzi alla propria retroguardia più volte.

Indicazioni tattiche di Conte a Lukaku: “Attacca la profondità”

Per raggirare l’imponente fisico di Yerry Mina che ha costretto finora Lukaku a girarsi poco verso la porta, Antonio Conte ha deciso di dare delle precise indicazioni già nel corso del primo tempo per cercare di accendere Lukaku. Ecco quanto riportato da Alessio De Giuseppe, bordocampista di Dazn: “Non venire sempre incontro, attacca anche la profondità“.

Sarebbero queste le parole del tecnico del Napoli che fin da subito ha capito quale sarebbe stata la storia di questa partita con il proprio attaccante completamente chiuso dall’ex Fiorentina. Di conseguenza, la capacità di sfruttare la velocità di Lukaku per attaccare la profondità sarebbe l’ideale per far salire la squadra e renderla più pericolosa. Lukaku, poi, è riuscito a segnare anche la rete dello 0-3. La gara è poi terminata 0-4 per il Napoli.