Napoli Primavera, il tecnico Rocco: “Dobbiamo essere più lucidi! Popovic? Numeri straordinari ma…”

Dario Rocco, neo allenatore del Napoli Primavera, ha parlato ai microfoni di SpazioNapoli commentando la sconfitta patita dagli azzurrini per mano del Frosinone.

Non comincia benissimo l’avventura del Napoli nella Primavera 2. Gli azzurrini sono stati sconfitti in casa contro il Frosinone per 0-2, di fatto andando incontro alla prima sconfitta in campionato e mostrando che c’è ancora tanto da lavorare per portare a casa dei risultati positivi nei prossimi mesi.

Dario Rocco, allenatore della Napoli U19, ha parlato ai microfoni di SpazioNapoli e dei media presenti, soffermandosi su quelli che sono i temi della partita, e dando anche delle chiavi di lettura particolari sul match e su quello che sarà il futuro degli azzurrini in questo stagione.

Napoli Primavera subito sconfitto, parla Dario Rocco

“Le emozioni sono tante, anche per me. L’emozione c’era, dopo cinque minuti ero pronto per dare un contribuito con i ragazzi. Una partita particolare contro un avversario che lotterà fino alla fine per i vertici. La loro è una squadra costruita sulla struttura fisica, c’è una differenza di centimetri. L’approccio al secondo tempo? Il secondo gol sembra ci fosse un fallo su Gambardella, ci ha tagliato un po’ le gambe. Siamo all’inizio, la condizione deve migliorare ma c’era tanta voglia da parte dei ragazzi, bisogna essere più lucidi e giocare a pallone senza pensare al risultato”, ha detto Rocco ai nostri microfoni.

“A me il Napoli non è dispiaciuto nel primo tempo. C’è un lavoro da fare, una percorso che è cominciato 45 giorni fa. Io sono uno abituato a portare a termine lavori di 3-4 anni, forse qui non avrò il tempo, ma siamo pronti a tutto. I nostri attaccanti possono fare molto meglio, in diverse situazioni potevamo fare gol, abbiamo avuto campo aperto per almeno 2-3 volte dove potevamo fare male, poi la partita cambia”, ha ancora detto il tecnico.

Poi un passaggio su Popovic: “Ha fatto tre partite in una settimana più il viaggio, l’ho visto anche un po’ giù fisicamente nel secondo tempo. Mi ha guardato più volte, non mi ha chiesto il cambio ma ho capito che non aveva più benzina. Abbiamo altri ragazzi che possono sostituirlo, deve essere trattato come gli altri, ha tutto il diritto di sbagliare, non ci aspettiamo che deve fare per forza cose straordinarie, le farà. Ha dei colpi straordinari ma è un 2006 come Borriello, Raggioli e tutti gli altri, va lasciato sereno e ci darà delle belle soddisfazioni. De Luca? Ha avuto un problema al ginocchio, lo staff medico saprà cosa fare”.