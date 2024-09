Cagliari, Nicola vuole spiazzare il Napoli: spunta il piano dell’allenatore

Come si sta preparando il Cagliari per la sfida di domani contro il Napoli? Spunta il piano di Davide Nicola per il match con gli azzurri.

Solo due punti in tre partite, per il Cagliari è già tempo di dimostrare sul campo cosa si vuol fare da grandi. La squadra di Davide Nicola ha bisogno di dare segnali dopo aver raccolto poco in queste prime partite. Il pareggio con la Roma, certo, ma anche la sconfitta all’esordio col Lecce ed il pareggio con la neopromossa Como, risultati che ad oggi non fanno dormire sonni tranquilli.

Certo, parliamo di partite estive dove i lavori sono ampiamente in corso, e certo non si può parlare di dentro o fuori in un match complesso come quello contro il Napoli, ma lo stesso Nicola sa benissimo che contro gli azzurri ci si aspetta una prestazione dove sul campo si vedano risultati in termini di impegno e idee di calcio.

Cagliari, l’idea di Nicola per la sfida contro il Napoli

Ai microfoni di ‘1 Station Radio’ ha parlato Giancarlo Cornacchia, giornalista di TuttoCagliari, che ha presentato il match tra i sardi e gli azzurri di Antonio Conte: “Ci sarà la defezione di Matteo Prati che non ha smaltito la botta rimediata contro il Lecce. Dovremmo giocare col 3-4-1-2 con Scuffet; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli”, le sue parole.

Poi un passaggio su quello che sarà l’atteggiamento dei rossoblu in campo: “Conoscendo Nicola, sarà difficile che farà catenaccio. Sarà più guardingo rispetto alla gara col Lecce, ma è uno che ha lavorato molto sull’aggressività durante il ritiro. Ripeto: guardingo sì, ma sfruttando la classe di Gaetano e la velocità di Luvumbo”, le parole di Cornacchia.