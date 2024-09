“Il futuro era già stato deciso”, la scelta è stata di Mazzarri: il clamoroso retroscena

Dopo mesi di distanza emerge un scelta a dir poco incredibile di Walter Mazzarri. L’allenatore avrebbe condizionato il futuro di un azzurro.

Il Napoli ha chiuso un ciclo per aprirne uno del tutto nuovo con Antonio Conte in panchina. Ciò nonostante, però, la stagione passata resterà per sempre nella storia. Infatti, dopo la vittoria del tricolore tutti si aspettavano una stagione da protagonisti, la quale però non si è mai concretizzata. I tre cambi in panchina hanno inciso in modo del tutto negativo, basti ripensare ai risultati ottenuti da Walter Mazzarri e Francesco Calzona.

I due allenatori approdati a Napoli hanno complicato ancor più le cose, in modo particolare l’ex Cagliari. Infatti, la seconda esperienza di Walter Mazzarri al Napoli è stata tutt’altro che positiva. Scarsi risultati, prestazioni opache e tanto altro hanno condito il ritorno dell’allenatore in Campania. Oltre a ciò, a distanza di alcuni mesi, è emerso un importante retroscena su un giocatore azzurro che attualmente milita altrove. Si tratta di Gianluca Gaetano, il quale è stato ceduto a titolo definitivo proprio al Cagliari.

Mazzarri aveva già deciso il futuro di Gaetano: il retroscena sull’affare

Le strade di Gianluca Gaetano e del Napoli si sono definitivamente divise. Dopo un percorso molto ampio nel settore giovanile e poi in prima squadra, la società ha deciso di cedere il classe 2000 a titolo definitivo. Il centrocampista ripartirà da Cagliari, proprio dove negli ultimi mesi della stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Come riportato da “La Repubblica” il fantasista non è mai riuscito ad imporsi in prima squadra, ancor più a causa delle scelte degli allenatori. Il giocatore sarebbe stato molto utile a Francesco Calzona, ma ancor prima Walter Mazzarri aveva già deciso di modificare il modulo. L’allenatore considerò poco idoneo al suo gioco il giovane di origini campane, motivo per il quale poi si proseguì al suo trasferimento a titolo temporaneo in Sardegna.

L’avventura alla corte di Claudio Ranieri andò però meglio del previsto. Infatti, il giocatore riuscì a mettersi in mostra nel massimo campionato italiano. Non a caso, a distanza di alcuni mesi, il presidente Giulini ha provato dare un’ennesima chance a Gianluca Gaetano mettendo a segno un investimento importante. La prossima sfida dei sardi sarà proprio contro il Napoli, con l’ex azzurro che potrebbe debuttare con la nuova maglia contro la sua ex squadra.