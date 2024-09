“Continua il pressing sull’azzurro”, il Napoli al lavoro per una cessione: l’incredibile destinazione!

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita. Il club azzurro starebbe risolvendo diverse situazioni “delicate”.

Sono ore calde in casa Napoli sul fronte mercato. Il club azzurro, nonostante la sessione di calciomercato si sia conclusa, continua a lavorare su diverse situazioni molto delicate. Infatti, fin dall’arrivo di Antonio Conte diversi calciatori son stati “costretti” a farsi da parte per fare spazio ai nuovi acquisiti. Le idee del tecnico son sempre state molto chiare, in quanto ha costruito un programma “ideale” per aprire un nuovo ciclo. All’interno di quest’ultimo, però, non ci sarebbero diversi azzurri che hanno contribuito a fare la storia del club. Naturalmente, il primo della lista è Victor Osimhen.

Il nigeriano, però, non è l’unico della lista. Infatti, oltre all’attaccante ormai in forza al Galatasaray, ci sarebbe un altro “problema” tra le file azzurre. Si tratta di Mario Rui, il quale non fa più parte del progetto Napoli. Il difensore è sul mercato da diverse settimane, ma fino ad oggi ha rifiutato qualsiasi tipo di offerta. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi nuovi dettagli circa il futuro del portoghese che è ormai destinato a lasciare per sempre la Campania.

Il Beşiktaş spinge per Mario Rui: si lavora alla cessione

La storia d’amore tra Mario Rui e il Napoli è destinata a finire. Il difensore non fa più parte del progetto azzurro, motivo per il quale è arrivata anche l’esclusione dalla lista della Serie A. Tutto ciò ha sottolineato la volontà di Antonio Conte di non puntare affatto sull’ex Roma. L’unica strada a disposizione del calciatore è quindi la cessione. Il protagonista, però, ha rifiutato ben sei offerte nel corso delle ultime settimane. Nelle ultime ore, come riportato da il portale turco “Fanatik”, il Besiktas starebbe pensando di ingaggiare il giocatore. Al momento, sarebbero già stati avviati i contatti con il Napoli che cederebbe volentieri il terzino sinistro.

Naturalmente, servirà l’accordo tra le società e poi successivamente quello con il calciatore. Infatti, Mario Rui dovrà raggiungere un compromesso economico con i turchi nel giro delle prossime ore. Si tratta, quindi, di una vera e propria operazione last minute visto che il mercato turco si chiuderà tra soli due giorni. Il Napoli e il Besiktas dovranno aumentare i contatti per riuscire a chiudere la trattativa in tempi record.