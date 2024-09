Verso Cagliari-Napoli, settore ospiti sold out: quanti tifosi azzurri saranno in Sardegna

Si avvicina la gara tra Cagliari e Napoli per la quarta giornata di Serie A, venduti tutti i biglietti disponibili per il settore ospiti.

La sosta per le Nazionali volge al termine, mancano gli ultimi match, dopodiché tutti i calciatori torneranno nelle rispettive squadra. Anche il Napoli attende i calciatori provenienti dalle fatiche in Nazionale, con Antonio Conte che intanto sta preparando la prossima gara di campionato.

Cagliari Napoli, saranno 420 i tifosi azzurri presenti in Sardegna: settori ospiti sold out

Per la quarta giornata di Serie A, infatti, i partenopei saranno attesi alla Domus Arena di Cagliari. La squadra sarà sostenuta da tanti tifosi azzurri. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il settore ospiti dello stadio sarà sold out. Sono stati letteralmente polverizzati i 420 biglietti messi a disposizione dei supporters partenopei.

Il settore ospiti della Domus Arena non è grandissimo, ma i tifosi del Napoli saranno comunque in grado di farsi sentire e di manifestare la propria vicinanza alla squadra. Il fatto che i tagliandi siano terminati in pochissime ore è un chiaro segnale di quanto i tifosi abbiano voglia di sostenere i ragazzi allenati da Antonio Conte.

Come dicevamo, sono bastate poche ore a riempire il settore ospiti: la vendita è partita ieri mattina esclusivamente presso le ricevitorie e i punti vendita Ticketone della Regione Campania. Niente possibilità di acquisto on-line proprio per la disponibilità limitata di tagliandi. Si è preferito agevolare i sostenitori del Napoli, residenti in città che naturalmente non si sono fatti pregare.

La gara, ovviamente, è ad alto rischio per quanto riguarda l’ordine pubblico considerando la rivalità tra le rispettive tifoserie, anche non di natura calcistica. L’attenzione da parte delle Forze dell’Ordine per questa gara sarà massima.