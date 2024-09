Ultimissime Napoli, Gilmour da non credere: cos’è successo con De Laurentiis

Billy Gilmour è stato l’ultimo acquisto della campagna estiva del Napoli, emerge un curioso retroscena che lo vede coinvolto con De Laurentiis.

Stanno pian piano tornando alla base i calciatori del Napoli impegnati con le Nazionali. I primi ad aver fatto rientro sono stati i due nuovi acquisti, Billy Gilmour e Scott McTominay. I due calciatori scozzesi sono tornati già nella giornata di ieri a Napoli con un volo charter privato e oggi saranno subito a disposizione di Antonio Conte.

Con i due nuovi centrocampisti anche il tecnico potrà varare nuove possibilità di formazione, con modifiche tattiche. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, inoltre, svela un particolare retroscena che riguarda proprio Gilmour. Ecco quanto evidenziato:

Gilmour, ultimo acquisto della lista sbarcato a Napoli poche ore prima della partita con il Parma, è stato al centro di un tale tira e molla tra club, che a un certo punto pare che abbia addirittura alzato il telefono per parlare con i piani alti azzurri. Dicono, raccontano, con De Laurentiis in persona: un modo per confermargli la sua tremenda voglia d’azzurro.