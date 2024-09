Dal 10 settembre 2004 al 10 settembre 2024: vent’anni di De Laurentiis al Napoli nel segno del successo

Arriva il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis per i 20 anni alla guida della SSC Napoli, ringraziamenti speciali a chi ha lavorato per contribuire ai successi del club.

Un giorno importante e particolare per il Napoli. Sono passati esattamente 20 anni dal 10 settembre 2004, ovvero da quando Aurelio De Laurentiis acquisì il club partenopeo dopo il fallimento. Ricorre oggi, infatti, il ventennale della presidenza e alla guida della società.

Venti anni fatti soprattutto di successi, di vittorie, di campioni ammirati e di soddisfazioni. Dalla doppia scalata dalla Serie C alla Serie A, fino alle prime qualificazioni europee e la Champions League. Anni al vertice del campionato. Tre Coppa Italia e una Supercoppa Italiana aggiunte in bacheca, ma soprattutto la vittoria del terzo scudetto.

Il messaggio di Aurelio De Laurentiis per i 20 anni da presidente della SSC Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X ufficiale, ha voluto così ricordare questi 20 anni passati alla guida della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo”.

In contemporanea al presidente, anche dalle pagine social ufficiali della SSC Napoli è stato pubblicato un messaggio che ricorda il ventennale di De Laurentiis alla guida del club, accompagnato da un bel video dei momenti salienti degli ultimi anni:

“Vent’anni di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee.

Cinque trofei alzati al cielo, uno Scudetto che ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33 anni di attesa.

Vent’anni colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri.

La storia continua! #ADL20”.

E c’è da giurarsi che l’impegno di Aurelio De Laurentiis con il Calcio Napoli non si fermerà a questi primi 20 anni di attività. L’arrivo di Antonio Conte per puntare di nuovo in alto, la concessione dello stadio Maradona e la costruzione di un nuovo centro sportivo di proprietà saranno le basi del nuovo corso. Per un Napoli che rilancia le proprie ambizioni e manda un chiaro segnale all’intero calcio italiano ed europeo.