“Il club non vuole perderlo a zero”, già avviati i contatti per il rinnovo: cosa filtra dalla società

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte rinnovi. Il club azzurro vuole mettere a segno un nuovo prolungamento contrattuale.

In casa Napoli sta per partire la stagione dei rinnovi. Tra le file azzurre, ci sono diversi protagonisti che necessitano di un prolungamento contrattuale in vista delle prossime annate. La dirigenza lo sa, motivo per il quale sarebbe disposta ad avviare i contatti con i vari entourage. A spingere per i “nuovi contratti” sarebbe anche Antonio Conte, il quale ha evidenziato 12-13 uomini chiave all’interno del suo scacchiere e non intende perderli.

Nelle ultime settimane, uno dei protagonisti in casa Napoli è stato senza dubbio Alex Meret. Quest’ultimo, continua ad essere il titolare del club azzurro, ancor più grazie alla fiducia concessa da Antonio Conte. Non a caso, l’allenatore stravede per le qualità dell’estremo difensore, il quale sta ripagando il tutto con ottime prestazioni sul rettangolo verde. Non a caso, sarebbero già stati avviati i contatti per un possibile rinnovo contrattuale. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa la trattativa tra club e giocatore.

Meret, il Napoli prepara il rinnovo contrattuale: le ultime

Alex Meret e il Napoli potrebbero decidere di proseguire ancora il proprio rapporto. Dopo anni difficili, l’estremo difensore sta finalmente dimostrando tutte le sue qualità, ancor più grazie ad interventi clamorosi. Infatti, anche nell’ultimo match si è reso protagonista di una parata sensazionale allo scadere. Come riportato da “La Repubblica” la dirigenza sarebbe pronta a prolungare il contratto dell’estremo difensore. L’attuale accordo scadrà il prossimo giugno 2025, motivo per il quale si vuole evitare una possibile “perdita” a parametro zero. Infatti, sarebbe già stati avviati i contatti con Federico Pastorello (nonché agente di Lukaku) per mettere la firma nero su bianco.

I rapporti con l’entourage sono davvero ottimi, motivo per il quale non dovrebbe essere difficile trovare un accordo. Infatti, dalla società filtra un pacato ottimismo per la buona riuscita di tale operazione. Al momento, non si è ancora parlato di cifre ma ciò è previsto nelle prossime settimane. Infatti, i dialoghi si intensificheranno fino ad arrivare alla firma che legherà Alex Meret al Napoli per ulteriori stagioni.