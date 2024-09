“Ha rifiutato tutte le offerte”, il Napoli alle prese con un “problema” di mercato: il retroscena

Il Napoli ha ceduto diversi calciatori in questa settimane di mercato. Alcuni però, indossano ancora la maglia azzurra.

Nonostante il mercato sia ormai terminato, in casa Napoli si continua a lavorare ininterrottamente sul mercato. Questa volta, la dirigenza si starebbe occupando delle cosiddette situazioni “delicate, le quali continuano ad arrecare problemi. Dopo aver svelato il futuro Michael Folorunsho, il club azzurro è pronto a risolvere l’ennesima questione. L’obiettivo è molto semplice: consegnare ad Antonio Conte solo i calciatori da lui ritenuti “utili”. Infatti, l’allenatore non intende cambiare le proprie idee.

Fin dal suo arrivo in Campania, il tecnico salentino ha dimostrato di essere inamovibile sulle sue decisioni. Basti ripensare alle parole sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Oltre alle pedine chiave, però, l’allenatore ha anche contribuito all’uscita dal progetto di alcuni azzurri. Tra questi, c’è Mario Rui ormai finito ai margini della squadra e di conseguenza fuori rosa. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti su quel che poteva essere il futuro del difensore.

Mario Rui voleva la cessione in Portogallo: le ultime

Le strade di Mario Rui e del Napoli son destinate a separarsi per sempre. Dopo anni da protagonista assoluto, il difensore è ormai costretto ad assistere ai match dalla tribuna. Infatti, l’azzurro è al momento fuori rosa in quanto non rientra nei piani di Antonio Conte. Come riportato da “Il Mattino” l’ex Roma era uno degli iniziati alla partenza durante la sessione di calciomercato, ma qualcosa però è andato storto. A “sabotare” la cessione è stato però lo stesso giocatore, il quale ha rifiutato ben sei proposte concrete.

La motivazione, a distanza di alcune settimane, è stata ormai svelata e risulta anche molto semplice. Infatti, il calciatore avrebbe voluto lasciare la Campania per approdare in Portogallo (sua terra natale). Tutto ciò, però, non è ovviamente andato in porto creando non pochi problemi sia al calciatore che alla società stessa.

Ad oggi, Mario Rui è escluso dalla lista della Serie A e quindi impossibilitato a scendere in campo. Le intenzioni di Antonio Conte non sembrerebbero “discutibili”, motivo per il quale il futuro è tutto in salita. Il difensore dovrà attendere il mercato di gennaio per cercarsi una nuova sistemazione e dire “finalmente” addio al club partenopeo.