Anche Lobotka in campo con la Slovacchia: il dettaglio che non passa inosservato

Stanislav Lobotka è tra i calciatori del Napoli impegnati in questa sosta per le gare della Nazionale: ecco com’è andata la sua partita

Oltre ai due scozzesi Gilmour e McTominay, tra i primi a scendere in campo in Nations League c’era anche Stanislav Lobotka. Il regista del Napoli è partito sin dal primo minuto in Estonia-Slovacchia: è un elemento imprescindibile per mister Calzona.

Dopo l’Europeo, la formazione slovacca torna protagonista in Nations League nella Lega C. La prima gara è in trasferta a Le Coq Arena di Tallin. Calzona sa quanto è importante iniziare con il piede giusto, specialmente se si vuole raggiungere la qualificazione in Lega B. La promozione non è impossibile, poiché il girone vede presenti anche Svezia e Azerbaijan.

La sfida tra Estonia e Slovacchia viene praticamente dominata dagli ospiti, come da pronostico. Troppo più organizzati e potenzialmente forti i ragazzi di capitan Skriniar. La partita, però, si sblocca con difficoltà solo al 70′, grazie alla rete di Suslov. A fine partita l’autore del gol decisivo per lo 0-1 dirà: “Sapevamo di trovare un muro difficile da superare. Già dopo l’intervallo potevamo stare sullo 0-3, ma non importa. Abbiamo i tre punti”.

Stanislav Lobotka ha disputato l’intera partita senza essere sostituito ed è stato uno dei più positivi. Come di consueto, raramente il regista del Napoli va al tiro – e infatti ha concluso la partita con 0 tiri – ma ha fatto girare tanto il pallone ed è stato costantemente servito dai compagni. Peccato per quei 14 possessi persi, ma in ogni caso si è distinto con tanti passaggi completati (l’85%) e tre passaggi chiave.