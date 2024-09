“Il Napoli segue un nuovo profilo”, c’è già l’ok di Conte: possibile acquisto a gennaio!

Il Napoli è già tornato ad immergersi nel mercato. Infatti, il club azzurro starebbe pensando ad un possibile colpo per gennaio.

La sessione estiva di calciomercato è giunta la termine, ma in casa Napoli si continua a lavorare ininterrottamente. Non a caso, il DS Manna starebbe già studiando dei nuovi colpi in vista dei prossimi mesi. Ad oggi, la rosa azzurra risulta completa ma non sono da escludere possibili nuovi arrivi nel corso dell’anno. Naturalmente, il mese cerchiato in rosso è gennaio, quando ripartirà il calciomercato con la sessione invernale.

In casa Napoli, si starebbe lavorando proprio in questa direzione. Infatti, l’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di invidiare nuovi profili da acquistare a gennaio. Naturalmente, per fare ciò, sarà molto importante anche l’andamento della rosa fino all’anno nuovo. Intanto, però, il taccuino del direttore sportivo continua ad essere ricco di nomi. Nelle ultime ore, sarebbe emerso un nuovo profilo importante che avrebbe già ricevuto la consacrazione da parte di Antonio Conte.

Tchatchoua nel mirino del Napoli: possibile arrivo a gennaio

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Nonostante la sessione sia ormai terminata, la società partenopea continua la propria missione di scouting per individuare giovani emergenti. Come riportato da “Il Giornale” nelle ultime ore uno dei nomi in pole sarebbe quello di Jackson Tchatchoua, attualmente in forza all’Hellas Verona. Il classe 2001 ha iniziato molto bene la stagione, motivo per il quale sarebbe finito nel mirino del DS Manna.

Il terzino dell’Hellas Verona vanta ottime qualità fisiche e tecniche. Non a caso, nelle prime tre uscite della stagione ha già dimostrato gran parte del proprio potenziale. Tutto ciò, avrebbe attirato l’attenzione del Napoli di Antonio Conte. Proprio l’allenatore italiano ha già dato l’ok all’operazione, motivo per il quale è probabile che la trattativa si concluda a gennaio.

Il classe 2001 è già da diverse settimane nel mirino del Napoli, motivo per il quale Antonio Conte avrebbe spinto per un possibile acquisto negli ultimi giorni di mercato. La situazione è poi andata diversamente, ma il club azzurro è pronto a puntare su un giovanissimo profilo emergente. Nelle prossime settimane sono attesi aggiornamenti circa una possibile operazione di mercato.