Osimhen-Galatasaray, arrivo rinviato ma Istanbul è già in festa: il VIDEO dall’aeroporto

Osimhen abbraccerà presto i suoi nuovi tifosi: è tutto pronto per il passaggio dell’attaccante dal Napoli al Galatasaray.

Alla fine, l’epilogo che non ti aspetti: il Napoli sta per salutare ufficialmente Victor Osimhem, pronto a sua volta a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Operazione a titolo temporaneo, con il calciatore che deve rinnovare tra l’altro anche rinnovare il suo contratto con il Napoli fino al 2027. L’ingaggio sarà poi coperto, almeno per questa stagione, dal club del campionato turco. Si lavora ancora sulla presenza della clausola rescissoria dimezzata (da 130 a 75 milioni di euro, ndr), con il calciatore che vuole essere libero di trattare con altre eventuali squadra interessate già nel prossimo mercato di gennaio.

Intanto, a Istanbul è letteralmente scatta la Osimhen – mania: stando alle immagini che arrivano in questi minuti dalla Turchia, sono già tantissimi i supporters del Galatasaray presenti all’aeroporto della città turca, pre allertati dal possibile arrivo del nigeriano in città. In giornata, addirittura, si è ipotizzata la presenza di ben cinquanta mila tifosi per accogliere il bomber nigeriano, protagonista di una delle vicende più controverse del mercato estivo.

Fabrizio Romano in serata aveva leggermente frenato a riguardo, spiegando quali fossero i punti ancora da chiarire prima della partenza del giocatore.

“Il Galatasaray dovrebbe approvare la clausola della sessione di mercato di gennaio, nel caso in cui i club più importanti volessero ingaggiare Victor Osimhen. Vuole anche che la clausola rescissoria del Napoli sia di 75 milioni di euro”.

Poco dopo, però, Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha annunciato il via libera, con il giocatore che sarebbe partito per Istanbul poco dopo le 23.00.

News SSC Napoli, febbre a Istanbul per Osimhen

Istanbul è pronta ad accogliere il suo nuovo idolo: l’arrivo Victor Osimhen si è rinviato di qualche ore, ma in serata erano già tantissimi i tifosi in attesa del bomber.

Le immagini che arrivano dai social riguardante l’attesa dei tifosi del Gala per il bomber nigeriano spiegano tutto il grande entusiasmo che si respira in città per l’attaccante ex Lille,

Di seguito, le immagini dall’esterno dall’aeroporto di Istanbul, anche se per l’effettivo arrivo del calciatore bisognerà ancora un po’: