Arriva dal Bayer Leverkusen al Napoli, è stato appena ufficializzato su Linkedin. Innesto importantissimo

Dal Bayern Leverkusen al Napoli: arriva l’annuncio ufficiale su Linkedin. Innesto importantissimo per il club

Il Napoli è in continua espansione e la rinascita del club, dopo lo scorso anno, è messa in evidenza non solo dai risultati in campo o dalla recente campagna acquisti del presidente De Laurentiis, ma anche dalle scelte che sono arrivate al di fuori del terreno di gioco. Il rebranding nel logo e nel merchindise è stato soltanto l’inizio della rivoluzione per il club partenopeo.

E’ notizia di questi minuti, che la società ha completato un ennesimo innesto importantissimo, questa volta dal Bayer Leverkusen, che rinforzerà l’internazionalizzazione del Napoli, come obiettivo ormai prefissato nelle ultime stagioni.

Napoli, arriva Leonardo Giammarioli: il ruolo nel club

Il nuovo arrivato, però, non darà una mano direttamente ad Antonio Conte, ma sarà di grande importanza per il club fuori dal campo. Sul profilo Linkedin di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, infatti, è stato pubblicato un nuovo post: “Sono lieto di annunciare anche una nuova aggiunta al Club Business Department. Da oggi Leonardo Giammarioli è il nuovo Chief Global Business Development Officer del Club, sono certo che Leonardo ci supporterà per accelerare ancora di più il processo di globalizzazione del nostro brand. In bocca al lupo Leonardo!”.

Con queste parole, Bianchini accoglie nel club una figura di enorme esperienza, dato che Giammarioli, tra i vari incarichi, ha ricoperto quello di Global Football Sponsorhip Manager per Nivea Man dal 2017 al 2023 e nell’ultimo hanno ha assunto il ruolo di Head of Internazionalization per il Bayer Leverkusen campione di Germania e finalista in Europa League.

Dal 2012 al 2014 è stato anche Marketing Manager della Roma, anni in cui il club ha raggiunto anche il secondo posto in classifica. Segnale di una figura che conosce già il calcio italiano e che potrà aumentare ulteriormente la crescita internazionale del Napoli.