Ultim’ora Napoli, l’annuncio su Lukaku fa esplodere i tifosi: la decisione della società!

Romelu Lukaku è diventato un nuovo calciatore del Napoli. Negli ultimissimi minuti, è arrivata la decisione della società.

Il Napoli e Romelu Lukaku hanno deciso di unire le proprie strade. Il calciatore belga, da qualche giorno, è diventato il neo attaccante azzurro ed è pronto a cominciare la propria esperienza. Il belga, dovrà raccogliere la pesante eredità di Victor Osimhen che è stato anche escluso dalla lista della Serie A. Ciò nonostante, l’ex Roma è apparso molto entusiasta del suo arrivo in Campania, motivo per il quale si è già messo agli ordini di Antonio Conte.

Proprio l’allenatore azzurro ha spinto a lungo per l’acquisto di Romelu Lukaku. Quest’ultimo, è il “pupillo” del tecnico salentino, il quale stravede per le sue qualità in fase offensiva. Infatti, l’attaccante belga avrà il compito di sostenere l’attacco partenopeo, e ancor più quello di rendersi protagonista a suon di gol e giocate. Negli ultimi minuti, la società ha svelato il numero di maglia del nuovo acquisto.

Lukaku ha scelta la maglia numero 11: l’annuncio del Napoli sui social

Romelu Lukaku è pronto a vestire la maglia del Napoli. L’attaccante ex Roma si è già messo a disposizione di Antonio Conte e dell’intera squadra, motivo per il quale non è da escludere un possibile esordio contro il Parma. Intanto, il giocatore ha scelto il numero di maglia che indosserà durante la stagione. Il belga porterà sulle spalle il numero 11 e non il 9 come previsto dalla Lega Serie A. Infatti, non ci sarà alcun cambiamento con la maglia di Victor Osimhen.

Il belga, non prenderà quindi il numero di Victor Osimhen. Inizialmente, si era pensato ad una possibile modifica con la maglia del nigeriano, a causa della decisione del Napoli di escluderlo dalla lista della Serie A. Le voci, però, sono state smentite dalla stesso club partenopeo che ha postato la foto sui proprio canali social.

Dopo la scelta del numero di maglia, Romelu Lukaku dovrà fare solo il proprio esordio con la maglia azzurra. Tale decisione spetterà ad Antonio Conte, il quale ha già valutato le condizioni del calciatore fin dal suo arrivo in Campania.