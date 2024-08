Ultim’ora, il Napoli accoglie l’ennesimo nuovo acquisto: Gilmour è arrivato in città!

Il Napoli si prepara ad accogliere l’ennesimo volto nuovo. Questa volta, si tratta di Billy Gilmour, il quale è arrivato in città da poco.

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte mercato. La sessione estiva si è conclusa ieri alle ore 24, ma tra le file azzurre è ancora tempo di nuovi arrivi. Infatti, i colpi messi a segno dalla società sono diversi e si concluderanno con l’arrivo di Billy Gilmour. Quest’ultimo, si unirà al gruppo di Antonio Conte nelle prossime ore dopo la trattativa conclusa con il Brighton.

Gilmour è stato a lungo un obiettivo del Napoli, il quale ha creduto molto nelle qualità del centrocampista. Oltre a ciò, lo scozzese ritroverà un suo connazionale. Si tratta, naturalmente, di Scott McTominay proveniente dal Manchester United. Negli ultimi minuti, l’ormai ex Brighton è atterrato in città con un volo privato.

Gilmour è atterrato a Napoli: inizia la sua esperienza in azzurro!

Billy Gilmour è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo giorni di contatti intensi, la società azzurra ha finalmente raggiunto l’accordo con il Brighton. Il calciatore ha già firmato il contratto che lo legherà ai partenopei per le prossime stagioni. Ciò nonostante, però, solo pochi minuti fa lo scozzese è atterrato in città. Il calciatore è giunto a Capodichino con un volo privato che ha toccato terra alle ore 16.26. Da oggi, inizia quindi la nuova esperienza del classe 2001 in Serie A.

Billy Gilmour potrebbe presenziare questa sera allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Parma. Non è assicurata la presenza dello scozzese, il quale però potrebbe decidere di assistere al match dei suoi nuovi compagni. Nelle prossime ore, seguiranno aggiornamenti circa la decisione dell’ex Brighton.