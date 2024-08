Sorpresa Napoli, bloccata una cessione: alla fine può restare con Conte

Ultime ore di calciomercato davvero concitate per il Napoli, un calciatore a sorpresa potrebbe restare ancora agli ordini di Conte.

Il Napoli, dopo la bella vittoria contro il Bologna per 3-0, cerca conferme contro il Parma. Una sfida non semplice contro una delle sorprese di questo inizio di campionato. E mentre la squadra è concentrata sulla sfida di domani sera allo stadio Maradona, la società o attenta a ciò che accade in sede di calciomercato. Restano le ultime ore di trattative e il d.s. Giovanni Manna ha l’obiettivo di regalare gli ultimi innesti alla rosa di mister Conte.

Alessio Zerbin può restare al Napoli se non arriva nessun esterno di fascia destra

La missione è complicata, tanto che alcune cessioni sono al momento bloccate proprio perché il Napoli ha prima l’esigenza di acquistare. Uno dei casi di questo tipo è quello relativo ad Alessio Zerbin. Il laterale ha un accordo per il passaggio al Monza in prestito secco e sta solo attendendo il via libera del Napoli.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la sua posizione potrebbe essere rivista. Se i partenopei non dovessero riuscire ad acquistare un nuovo esterno di destra, il classe ’99 – apprezzato da Conte per la sua duttilità nel giocare su entrambe le fasce – potrebbe restare in azzurro.

Le ultime ore di calciomercato saranno decisive anche per il futuro di Alessio Zerbin, al momento in bilico tra Napoli e Monza.