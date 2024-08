Gilmour al Napoli, De Laurentiis ha deciso: svolta sul mercato

Il Napoli, prima della gara di domani contro il Parma, ha preso una decisione importante sul possibile acquisto di Gilmour.

Il Napoli è pronto a scendere in campo domani sera per sfidare il Parma di Fabio Pecchia. Tuttavia, a tenere banco in queste ore in casa azzurra è soprattutto il calciomercato. A poche ore dalla chiusura di questa campagna acquisti estiva, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis è tra quelli più attivi.

Dopo Romelu Lukaku e Mctominay, infatti, il Napoli è ancora al lavoro per rinforzare la squadra guidata da Antonio Conte. Proprio in queste ultime ore, di fatto, Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione importante per il calciomercato del club partenopeo.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha detto sì all’acquisto di Gilmour: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il patron del team campano ha infatti dato il suo sì definitivo per l’acquisto dal Brighton di Billy Gilmour per una cifra intorno ai 14 milioni di euro.

Per accelerare i tempi del suo acquisto, di fatto, il centrocampista svolgerà le visite mediche stesso in Inghilterra. Con il probabile arrivo di Gilmour, dunque, il Napoli avrebbe uno dei centrocampi più forti dell’intera Serie A.