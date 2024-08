Ultim’ora: “Infortunio grave”, pessima notizia: saltano i piani del Napoli?

Arrivano brutte notizie per il Napoli, confermata la diagnosi sull’infortunio, cambiano i piani anche per il calciomercato.

Continua a lavorare il Napoli di Antonio Conte, che dopo la vittoria per 3-0 con il Bologna ha ritrovato convinzioni ed entusiasmo. Il prossimo ostacolo è il Parma di Fabio Pecchia, rivelazione di questo avvio di campionato: per gli azzurri sarà fondamentale confermare quanto di buono visto contro il Bologna, puntando sulla spinta anche dei nuovi acquisti.

Proprio il calciomercato è il tema preponderante di queste ore, con il d.s. Giovanni Manna a lavoro per provare a completare la rosa da mettere a disposizione di mister Conte. Ancora qualche cessione da perfezionare, ma soprattutto altri acquisti da chiudere. Dopo l’arrivo di Lukaku e quello di McTominay atteso questa mattina a Capodichino, l’obiettivo dei partenopei è acquistare un nuovo centrocampista e un altro esterno di fascia destra.

Per il centrocampista il nome in cima alla lista del Napoli è noto da settimane: si tratta di Billy Gilmour del Brighton, per il quale non arrivano buone notizie. Lo scozzese classe 2001 era in attesa del via libera da parte del suo club per partire alla volta di Napoli: il Brighton, però, era in attesa di novità su Matthew O’Riley, ovvero il calciatore acquistato proprio per sostituire Gilmour.

Ebbene O’Riley aveva subito un duro colpo durante l’ultima gara del Brighton contro il Crawley Town in Carabao Cup. Immediatamente si era temuto potesse essere qualcosa di grave e, purtroppo, adesso arrivano le conferme. A rivelarlo è lo stesso allenatore del Brighton, Fabian Hürzeler:

“Non posso dire per quanto tempo resterà fuori, ma è un infortunio grave, come ci aspettavamo”.

Parole chiare: per O’Riley si tratta di un infortunio grave e potrebbe restare a lungo lontano dal campo. Notizia che non fa piacere nemmeno al Napoli, che adesso potrebbe vedere sfumare l’acquisto di Gilmour.