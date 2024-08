Coli Saco e Iaccarino lasciano il Napoli? C’è già l’accordo per una cessione

Il Napoli valuta anche le cessioni di Gennaro Iaccarino e Coli Saco, per uno dei due è stato già trovato un accordo per il trasferimento in prestito.

Ore caldissime in casa Napoli per queste ultime ore di calciomercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per completare la rosa d mettere a disposizione di mister Antonio Conte. Ci sono ancora alcuni acquisti da perfezionare, così come alcuni calciatori hanno l’esigenza di andare a giocare.

Tra le varie cessioni da effettuare ci sono anche quelle di alcuni ragazzi che hanno ben figurato durante il ritiro precampionato, ma che hanno ancora bisogno di un percorso di crescita per maturare definitivamente. Il franco-maliano Coli Saco, mediano classe 2002, e Gennaro Iaccarino, regista classe 2003, sono così sul mercato e cercano squadra.

News calcio Napoli, Gennaro Iaccarino verso il prestito al Gubbio in Serie C

Come riportato da TuttoC.com, proprio Iaccarino sarebbe vicino al trasferimento. Sarebbe stato infatti trovato l’accordo per il passaggio in prestito secco al Gubbio, club di Serie C. A richiederlo è stato l’allenatore Roberto Taurino, che l’ha avuto già lo scorso anno al Monopoli e ne conosce benissimo le qualità. Per Iaccarino, dunque, è pronta una nuova esperienza per provare a maturare e poi, chissà, tornare ancora al Napoli, ma da protagonista.

Per Coli Saco, invece, si attendono ancora proposte. Per ora c’è stato qualche interessamento in Serie C e anche in Serie B, ma i partenopei vogliono essere prima sicuri di chiudere un nuovo acquisto a centrocampo prima di procedere con la cessione.