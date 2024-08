Come proteggersi dagli hacker quando si guardano le partite di calcio in streaming

Ma quant’è comodo godersi le partite di calcio in streaming? Basta prendere il proprio smartphone e collegarsi a Internet per guardare in diretta tutte le partite di Serie A, UEFA Champions League e dei principali tornei internazionali.

Tuttavia, per quanto gli smartphone e le smart TV siano dispositivi generalmente sicuri, quando si guardano partite di calcio in streaming online bisogna essere al corrente delle principali minacce informatiche che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei dati personali.

Le minacce informatiche più serie quando si guarda il calcio in streaming online

Uno dei rischi principali quando si desidera guardare una partita di calcio online è rappresentato dai siti di streaming pirata. Queste piattaforme, che spesso hanno la stessa veste grafica di portali affidabili, sono in realtà strumenti di diffusione di malware, campagne di phishing e altre forme di attacchi informatici. A giudicare da alcuni casi recenti, il picco degli attacchi informatici avverrebbe proprio a partita in corso.

Questi siti possono contenere trojan bancari, sviluppati per rubare informazioni di grande valore, come i codici delle carte di pagamento o le credenziali degli account di home banking. Ad esempio, un semplice clic su un pulsante per attivare l’audio o per avviare lo streaming potrebbe far partire il download di software pericolosi, a totale insaputa dell’utente.

In altri casi, i siti potrebbero chiedere agli utenti di inserire informazioni personali o di registrarsi per poter vedere le partite in streaming, fornendo così dati preziosi agli hacker.

Un’altra tecnica molto utilizzata dai cybercriminali è il phishing. I siti di streaming fake spesso imitano piattaforme di fama internazionale, inducendo gli utenti a fornire credenziali di accesso ad account, dati della carta di credito e altre informazioni sensibili. Questi dati vengono poi utilizzati per frodi o venduti nei forum della dark web.

Come proteggersi quando si guardano partite in streaming

Fortunatamente, è possibile adottare diverse strategie per proteggersi da queste minacce virtuali. Ecco un elenco di 5 strumenti e buone pratiche da mettere in campo per guardare contenuti sportivi in streaming in totale sicurezza:

Usare un DNS privato: configurare il dispositivo con un DNS privato è probabilmente la migliore soluzione difensiva contro i siti di streaming non sicuri. Un DNS privato, come quello offerto da alcune VPN, cifra le query DNS, impedendo ai cybercriminali di reindirizzare la connessione verso siti pericolosi. Una soluzione particolarmente efficace per tutelare la privacy online, riducendo il rischio di perdere dati su siti dannosi durante lo streaming. Installare un software antivirus affidabile: un antivirus di qualità non si limita a rilevare e bloccare i malware prima che danneggino il dispositivo, ma può anche proteggere dai siti di phishing e da altri attacchi informatici sul browser. Dopo aver selezionato un antivirus di qualità, è opportuno non dimenticarsi di aggiornarlo frequentemente. Utilizzare una VPN: con una rete privata virtuale (VPN) è possibile nascondere il proprio indirizzo IP e cifrare tutti i dati trasmessi tramite Internet. Così facendo, le informazioni rimarranno al sicuro anche in caso di accesso a un sito pericoloso. Non riciclare le password: per ogni account digitale servono credenziali nuove, complesse e non riciclate. Nel caso in cui un profilo con una password riciclata dovesse essere compromesso, tutti gli altri con la stessa credenziale di protezione cadranno, con un “effetto domino” devastante. Optare per piattaforme di streaming legali: il modo più sicuro per evitare i rischi elencati in questa pagina è utilizzare solo piattaforme di streaming legali e riconosciute. Anche se l’idea di poter vedere partite di Serie A gratis può essere allettante, i siti gratis presentano rischi sproporzionati rispetto al potenziale risparmio.

Considerazioni finali

Poter vedere la propria squadra del cuore in streaming da qualsiasi luogo del mondo è un vero e proprio lusso. Come qualsiasi altra attività su Internet, però, ci sono dei rischi che non si possono ignorare. Ecco perché bisogna informarsi sulle principali minacce che si celano dietro i siti di streaming non verificati. Adottando misure preventive come l’utilizzo di un DNS privato, installando software antivirus e collegandosi a una rete privata virtuale, sarà possibile godersi tutti i match in totale sicurezza, senza preoccuparsi per la privacy o l’integrità dei dati.