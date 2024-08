“Con Osimhen in campo sarebbe tutt’altra partita”: l’annuncio indispettisce i tifosi del Napoli!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Bologna. Intanto, proprio dall’Emilia è arrivato un annuncio importante sul match.

La Serie A è già pronta a ritornare con la seconda giornata. Dopo un esordio da dimenticare, il Napoli di Antonio Conte è pronto a tornare in campo contro il Bologna. Il match andrà in scena al Maradona, con gli azzurri che proveranno a conquistare i primi tre punti della nuova stagione.

La partita contro gli uomini di Vincenzo Italiano sarà tutt’altro che semplice, ancor più a causa delle motivazioni degli emiliani. Quest’ultimi, sono stati protagonisti nella stagione passata e non intendono cambiare registro. Nella prima uscita, è arrivato solo un pareggio contro l’Udinese, ma a Napoli la musica sarà ben diversa. Non a caso, uno dei calciatori presenti in rosa ha lanciato la “sfida” ai partenopei.

Beukema lancia la sfida al Napoli: “Con Osimhen in campo è diverso”

Napoli e Bologna si sfideranno domenica alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Le due compagini hanno voglia di ottenere il bottino pieno, motivo per il quale sarà un match ricco di emozioni. Oltre a ciò, Sam Beukema ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Corriere dello Sport” analizzando l’importanza di Victor Osimhen nel Napoli e non solo. Di seguito le sue parole.