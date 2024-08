Il giocatore del Verona strega Conte: il Napoli pensa al colpo a sorpresa

Nella prima di campionato, il Napoli è stato strapazzato dall’Hellas Verona: uno dei migliori in campo sembra aver stregato Antonio Conte.

La disfatta contro l’Hellas Verona rappresenta certamente un inizio allarmante per un Napoli che è apparso ancora fragile e privo dei colpi di mercato che il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna sta cercando di portare a segno proprio in queste ore. D’altronde, lo stesso Antonio Conte a più riprese è stato chiaro: servono dei rinforzi per mettere su un organico all’altezza degli obiettivi prefissati. Gli occhi sono puntati, in particolare, su attacco e centrocampo, con Lukaku, Gilmour e McTominay che sono i nomi più tenuti sotto la lente d’ingrandimento in queste ore.

Non è escluso, inoltre, che in queste battute finali di calciomercato estivo possa farsi presente la necessità di intervenire anche sulle corsie esterne. A tal riguardo, Antonio Conte sarebbe rimasto sorpreso, in positivo, da uno dei calciatori che nella prima in campionato del Napoli, con la maglia dell’Hellas Verona, hanno ben impressionato. Il giocatore in questione è Jackson Tchatchoua, autore di una prestazione a pieni voti, con lode, nel 3-0 inflitto dagli scaligeri ai danni del club partenopeo.

Mercato Napoli, Conte stregato da Tchatchoua: la valutazione del cartellino

Jackson Tchatchoua è il nome che potrebbe vivacizzare il mercato del Napoli in entrata, per quanto riguarda le corsie esterne.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, la prestazione imponente dell’esterno nel corso della partita tra Hellas Verona e Napoli non sarebbe passata inosservata al club azzurro, che potrebbe mettersi sulle sue tracce in questo finale di mercato estivo.

Il giornalista fa sapere che l’Hellas Verona, nelle scorse settimane, aveva registrato una richiesta di informazioni da parte dell’Everton, mentre il Rennes aveva impostato una trattativa che poi non ha avuto evidentemente ulteriori sviluppi.

Di seguito, quanto aggiunto da Alfredo Pedullà riguardo Jackson Tchatchoua:

“Di sicuro il Verona ora chiede sicuramente più di 10 milioni più bonus, consapevole di avere un nuovo gioiello tra le mani. Adesso – bonus compresi – servirebbero non meno di 15 milioni. Anche il Napoli si è accorto di un talento che l’Hellas ha acquistato per circa 3 milioni di euro”.

Una situazione, dunque, da monitorare con attenzione, anche se al momento non sembrerebbero esserci approcci concreti: nei prossimi giorni o, chissà, nelle prossime ore sicuramente si capirà di più su questa potenziale pista di mercato.