Mercato Napoli, affare vicino alla chiusura: serve solo un dettaglio

Il club azzurro sta lavorando per chiudere il mercato in entrata il prima possibile. Anche per il giocatore l’affare ormai è in chiusura.

Prosegue la ricerca sul mercato in casa Napoli, Giovanni Manna vuole chiudere con una serie di colpi e perfezionare la rosa da consegnare al tecnico Antonio Conte. L’entusiasmo iniziale attorno al tecnico pugliese è calato e i tifosi vogliono una reazione dopo lo 0-3 del Bentegodi contro il Verona.

Domenica ci sarà subito una sfida intrigante contro il Bologna, una squadra con un nuovo tecnico come gli azzurri e a caccia di vittorie dopo il pari all’esordio contro l’Udinese. Oltre alla questione centravanti il Napoli lavora negli altri reparti e la priorità resta il centrocampo. Nelle ultime ore si è avvicinato con decisione il centrocampista del Brighton Billy Gilmour, la trattativa è sempre più vicino alla chiusura.

Napoli-Gilmour, ecco cosa manca alla chiusura

Come riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore è sempre più vicino al Napoli, gli azzurri possono chiudere per circa 15 milioni di euro ma il problema principale riguarda il club inglese. Il Brighton cerca un sostituto e non vuole perdere una pedina importante senza alternative di livello.

Il nome nel mirino è Matt O’Riley, centrocampista del Celtic accostato anche all’Atalanta nelle ultime settimane. La chiusura è legata a questo e il Napoli attende per poter chiudere definitivamente.