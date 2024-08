Il calciatore del Napoli non ci sta e si sfoga sui social: a chi sarà rivolto?

Lo sfogo sui social di un calciatore del Napoli che appare abbastanza enigmatico: a chi saranno rivolte le sue parole?

La sconfitta pesantissima contro il Verona ha fatto rivivere al Napoli i fantasmi della scorsa stagione. Sembra, infatti, che i calciatori non abbiano mai staccato la spina per poi ripartire dopo aver resettato. L’atteggiamento nel secondo tempo è ciò che ha più sorpreso tifosi e addetti ai lavori: Antonio Conte si è assunto tutte le responsabilità, ma è chiaro che ci sia qualcosa da cambiare.

In questo senso, gli ultimi dieci giorni sul mercato possono aiutare. Al Napoli mancano un paio di centrocampisti e il centravanti titolare. Tre colonne fondamentali di quella che dovrà essere la squadra di Conte. Non sono comunque mancate le discussioni riguardo la scelta del tecnico di mettere fuori rosa giocatori come Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho.

Napoli, il messaggio criptico di Gaetano sui social

In particolare è arrivato un messaggio criptico sui social da parte di Gianluca Gaetano, che ha pubblicato una Instagram Stories: “Il silenzio è una scelta saggia. Molte volte le persone ci danneggiano così tanto che vorremmo dire loro quello che si meritano, ma non ne vale la pena. Ognuno ha la sua visione dei fatti. Sarà il tempo a rimettere tutto al suo posto“.

Non è chiaro a chi è rivolto il messaggio di Gaetano. Di certo, il giocatore del Napoli non è felice di essere fuori rosa e spera di trovare presto una squadra che possa investire una cifra importante, per puntare sulle sue qualità in modo serio e continuo. Conte ha già dimostrato e messo in chiaro che per lui non c’è spazio.