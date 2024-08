Addio Mario Rui, stavolta è possibile: la destinazione per il terzino è impensabile

Futuro in bilico per il giocatore port0ghese che dopo tanti anni potrebbe lasciare la formazione partenopea.

In casa Napoli si lavora sia in entrata che soprattutto in uscita e sono diversi i giocatori con il futuro in forte bilico. Il rebus principale riguarda l’attaccante Victor Osimhen, principale possibile fonte di ricavo per il club azzurro ma ci sono anche altri giocatori fuori dai piani del club partenopea.

A centrocampo sono in uscita sia Michael Folorunsho che Gianluca Gaetano mentre in difesa è in bilico il futuro di Mario Rui. Il terzino portoghese è stato molto importante nella storia recente del club, ma appare in uscita e il Napoli sta valutando la cessione. Fino a qualche giorno fa mancavano le offerte, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata la svolta e Mario Rui potrebbe davvero salutare.

Mercato Napoli, occhio al futuro di Mario Rui

Dopo 7 anni Mario Rui – protagonista anche nell’anno dello scudetto – potrebbe lasciare Napoli. Come riporta Sky Sport sul giocatore c’è l’interesse dei brasiliano del San Paolo, club a caccia di un giocatore in quel ruolo. Mario Rui piace e il giocatore gradirebbe la destinazione, c’è possibilità quindi che il giocatore saluti definitivamente.

Al momento le parti ancora devono discutere di formule e cifre, ma sia il San Paolo che Mario Rui vorrebbero intraprendere questa nuova avventura e quindi l’addio ora è possibile. Mario Rui potrebbe salutare davvero.