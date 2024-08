Infortunio Ramos, arrivano i primi aggiornamenti: si riapre la pista Osimhen?

Nel post partita il tecnico del club francese ha fatto luce sulla situazione del giocatore, occhio alle sorprese.

Buona la prima in campionato per il Psg che mostra ancora una volta i muscoli agli avversari e dimostra di essere la squadra favorita al titolo in Francia. Il club transalpino non soffre l’addio di Mbappè ed un mercato finora piuttosto ‘molle’ e vince 4 a 1 in casa del modesto Le Havre con un’evidente differenza di caratura tra i club.

Match senza storia che comincia benissimo grazie alla rete di Lee Kang In, accostato anche al Napoli in queste settimane. Il Psg sembra in controllo ma nella ripresa rischia grosso: i padroni di casa prima pareggiano e poi si vedono annullare per fallo di mano il gol del possibile vantaggio. E’ cosi che i campioni si scatenano e vanno a segno altre tre volte con Barcolà, Dembele ed infine Kolo Muani, a segno su calcio di rigore nel finale. Nonostante ciò è una serata in parte amara per il Psg che deve fare i conti con un brutto infortunio.

Psg, arriva l’annuncio di Luis Enrique

Nel corso del primo tempo l’attaccante portoghese Goncalo Ramos ha subito un brutto infortunio, un pesante colpo per il Psg e nel post partita è arrivata un’ulteriore doccia fredda. Sentito nel post gara Luis Enrique ha commentato la vicenda ed ha dichiarato: “Non sono un medico ma penso che l’infortunio sia piuttosto grave. Non so per quanto tempo possa lui restare fuori, di certo è una cosa seria”.

Una sentenza chiara e il Psg rischia di restare con il solo Kolo Muani come centravanti. Occhio quindi ad un possibile colpo nel reparto offensivo, si potrebbe nuovamente riaprire la pista Osimhen. Il club francese ha seguito il calciatore del Napoli per diverse settimane ma negli ultimi giorni sembrava essersi allontanato.

L’infortunio di Ramos potrebbe cambiare nuovamente tutto, il club sarà impegnato su più fronti nel corso di questa stagione e già prima dello stop a Ramos il tecnico chiedeva rinforzi, figuriamoci adesso. Il solo Kolo Muani non basta e il Psg potrebbe nuovamente piombare su Ramos, occhio quindi al possibile affare. Si lavora su tutti i fronti e occhio alle sorprese in casa Napoli con gli azzurri che lavorano in entrata e che intanto attendono novità sulla questione Osimhen: l’attaccante è in uscita, lo segue il Chelsea ma ora occhio al Psg.