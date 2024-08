“Hanno incontrato Manna”: mercato Napoli, svolta sulla pista McTominay

Si scalda il mercato per quanto riguarda il centrocampo del Napoli: in queste ore sarebbe emerso un nome caldo, quello di Scott McTominay.

In casa Napoli si lavora per aumenta sensibilmente il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. Uno dei riparti sui quali si sta maggiormente ponendo l’attenzione del club è senza dubbio il centrocampo: gli addii di Gaetano, Cajuste e Folorunsho impongono a Giovanni Manna di trovare degli elementi in grado di dare anche numericamente delle alternative all’allenatore.

Cessioni che, va detto, non sono ancora state portate in essere ma per le quali si conta di arrivare ad una quadra definitiva nel corso di pochissimo tempo: Gaetano verso il Cagliari, Folorunsho piace ad Atalanta e Lazio mentre Cajuste è diretto verso la Premier League, con l’Ipswich Town in pole nelle ultime ore.

Mercato Napoli, si accelera col Manchester United per McTominay

Sfumato l’affare legato a Marco Brescianini, il Napoli sta puntando altri profili. Resta calda la pista che porta a Billy Gilmour, ma c’è un altro nome che sta stuzzicando la dirigenza partenopea: Scott McTominay sarebbe l’uomo individuato dal club per andare ad inserire un tassello importante nello scacchiere di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Mattino’, ci sarebbe stato anche un incontro tra gli intermediari del 27enne centrocampista del Manchester United e Giovanni Manna: sarebbe arrivata l’apertura per il trasferimento in Italia.