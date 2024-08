Lutto nel mondo del giornalismo italiano e napoletano: è morto Gianfranco Lucariello

Sono ore tristissime per il giornalismo campano e non solo. Nelle ultime ore, è morto Gianfranco Lucariello all’età di 80 anni.

Stamane, è doveroso annunciare un grave lutto per il giornalismo napoletano e italiano. Infatti, nelle ultime ore, si è spento Gianfranco Lucariello, storica penna e firma dello sport. L’annuncio ha scosso i tantissimi sostenitori del giornalista, i quali l’hanno accompagnato nel corso della sua magnifica carriera.

Il viaggio è stato alquanto unico, visti i successi ottenuti nel corso degli anni. Gianfranco Lucariello ha lavorato a lungo per “Il Roma” per poi diventare una voce molto nota di “Radio Kiss Kiss Napoli”. Nel corso degli anni, grazie ai suoi interventi e non solo, aveva guadagnato l’ammirazione del pubblico e dei suoi sostenitori.

Gianfranco Lucariello è morto all’età di 80 anni: giornalismo in lutto

Sono ore molto tristi per il giornalismo napoletano e non. All’età di 80 anni, si è spento Gianfranco Lucariello storico giornalista campano e da sempre molto vicino al Napoli. Nell’era De Laurentiis, era diventato un vero e proprio mediatore tra la società e i giornalisti, in modo tale da rendere molto più agevole il proprio mestiere. Lucariello, proprio a causa del suo mestiere, aveva guadagnato l’ammirazione dei tifosi ma anche degli stessi colleghi che l’hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio.

Si tratta, quindi, di un giorno molto triste per il giornalismo in generale. Figure come Gianfranco Lucariello sono molto rare, ma di sicuro i suoi insegnamenti saranno utili per il futuro e per chi come lui vorrà trasformare la propria passione in un lavoro.