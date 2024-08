Clamoroso Cajuste, l’affare con il Brentford è saltato: svelato l’incredibile motivo!

Jens Cajuste è pronto a fare ritorno a Napoli nelle prossime ore. Il trasferimento al Brentford è definitivamente saltato.

Sono ore caldissime in casa Napoli per il futuro del club e non solo. L’intera dirigenza è concentrata sul mercato, ma prima bisognerà risolvere alcune situazioni delicate. Infatti, tanti calciatori son stati messi da parte con l’arrivo di Antonio Conte e sarà necessario trovare delle nuove sistemazioni per smaltire la rosa.

Tra questi, c’è anche Jens Cajuste. Quest’ultimo, arrivato a Napoli solo un anno fa, non è più incedibile e sarebbe fuori dai piani del nuovo tecnico. Il tutto, però, era stato risolto grazie alla cessione al Brentford che era apparso molto interessato al giocatore. Non a caso, ieri lo svedese si è recato in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Nelle ultime ore, però, la trattativa non è andata nel migliore dei modi.

Cajuste, saltato il trasferimento al Brentford: le ultime

Jens Cajuste non sarà un calciatore del Brentford. Lo svedese, recatosi ieri in Inghilterra, è già pronto per il ritorno in Campania. Come riportato da Gianluca Di Marzio, tramite il proprio profilo “X” l’ex Reims sta già lasciando l’Inghilterra vista la volontà del Brentford di non proseguire la trattativa. Di seguito le parole del giornalista.

“Jens Cajuste e i suoi agenti stanno lasciando l’Inghilterra: il Brentford ha deciso di non proseguire la trattativa. Questo dietrofront non blocca l’arrivo di Brescianini che, in queste ore, sosterrà le visite mediche con il Napoli”.

L’affare non andrà in porto neppure nelle prossime ore. Va ricordato, che il Napoli nella giornata di ieri ha chiuso per Marco Brescianini dal Frosinone. Tale operazione è totalmente slegata da quella di Cajuste, motivo per il quale non ci saranno novità. L’italiano si recherà in mattinata a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà ai partenopei.