Conte in conferenza: “Non bisogna accontentare Conte ma il Napoli! Ripulito un po’ di scorie…”

Parole schiette e molto incisive, quelle di Antonio Conte che ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra il suo Napoli ed il Modena.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Coppa Italia, col passaggio del turno avvenuto soltanto ai calci di rigore: “È stata una partita dove vai a vedere il possesso palla, ma non sono d’accordo quando se ne parla, io invece vado a vedere i tiri in porta. Ma siccome ne parlano tutti, dico che abbiamo avuto il 75% di possesso palla e fatto 28 tiri. Ecco, davanti a questi numeri si devono fare delle riflessioni. Al netto del caldo, che valeva per entrambi, anche se è più facile quando ti difendi e basta. Se fai 28 tiri e zero gol, allora qualcosa non va. Dobbiamo migliorare, così come difendere meglio sulle ripartenze. Oggi mi sarebbe piaciuto fare qualche gol anche per dare qualche gioia ai nostri tifosi. Ho parlato con i ragazzi e mi hanno detto che hanno dato il 100%, oggi questo basta. Poi comincia il campionato e ora dobbiamo fare anche meglio”, le parole del mister ai cronisti.

Conte ha risposto su quello che potrebbe essere il peso dei carichi di lavoro in questa fase estiva: “Non so quanto abbiano inciso, ma noi abbiamo corso tanto stasera. Sicuramente abbiamo lavorato tanto e vi posso dire che già da questa settimana abbiamo diminuito i carichi. In circa 30 giorni di lavoro non abbiamo avuto problemi e da punto di vista fisico secondo me stasera siamo stati migliori di loro. Ma oggi dobbiamo migliorare”, le sue parole.

Durante la conferenza c’è stato spazio anche per affrontare il tema tattico della partita: “Chiaro che in queste partite hai bisogno di giocatori che tengono botta, ma Jack e Simeone l’hanno fatto bene. Secondo me il vero problema è stato che, a parte la punta, abbiamo attaccato l’area con pochi giocatori. Spesso Kvara e Politano andavano all’uno contro uno e non riempivamo l’area, se lasciamo il centravanti solo, si fa fatica”.

Napoli-Modena, le parole di Conte in conferenza

“Contropiedi pericolosi del Modena? Sono situazioni di equilibri che devi leggere prima. A volte andiamo in 5-6 attorno al pallone, ma gli altri non devono restare a guardare, ma prepararsi al recupero. C’è sicuramente da migliorare”, ha detto Conte nel corso della conferenza.

Spazio anche a quella che la situazione della rosa, quando manca pochissimo all’inizio del campionato: “Sono soddisfatto dell’impegno che stanno mettendo i ragazzi. Per altre cose, ci sono delle situazioni oggettive nel quale faccio fatica a rispondere. Se si analizza in modo oggettivo, ha già la risposta… Quando sento parlare di squadra dello scudetto, non si dice che mancano 12 giocatori della squadra. Ho ascoltato giudizi davvero non oggettivi, mi da molto fastidio quando si dice che dobbiamo accontentare Conte”, ha detto il tecnico.

“Noi abbiamo tre parametri da rispettare: il costo dei calciatori, il loro ingaggio e la loro voglia di venire a Napoli come ho fatto io, senza avere le coppe. Io sto cercando di aiutare il Napoli a trovare il profilo giusto per rientrare nei tre parametri. Quindi non bisogna accontentare me, ma bisogna accontentare il Napoli. Abbiamo un gruppo di ragazzi, anche se ristretto, che hanno voglia di fare tantissimo. Abbiamo ripulito un po’ di scorie e altre le dobbiamo ancora ripulire. Il nostro obiettivo è dare soddisfazione ai nostri tifosi, in ricchezza e in povertà”, le parole schiette di Antonio Conte.