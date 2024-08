Chiesa, la Juventus continua a considerarlo cedibile: la reazione all’interesse del Napoli

Federico Chiesa e la Juventus son sempre distanti. Le ultimissime sul futuro del calciatore italiano.

Sono giorni importanti per il futuro di Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus è rientrato dalla vacanze, ma non è mai stato impiegato durante le partite amichevoli. Si tratta, di un segnale molto forte arrivato direttamente dal neo allenatore. Non a caso, Thiago Motta ha sottolineato apertamente che l’ex Fiorentina non è più al centro del progetto.

Le parole del tecnico sono arrivate in modo molto forte, ancor più al calciatore. Quest’ultimo, è legato alla Juventus ma il contratto in scadenza il prossimo giugno pesa nettamente. Da qui, nasce la volontà della dirigenza di cedere l’esterno per evitare di perderlo a zero e favorire una possibile concorrente.

Chiesa nel mirino del Napoli: il calciatore guarda altrove

Dopo la notizia della possibile cessione, su Federico Chiesa si è abbattuto un vero e proprio ciclone. Infatti, i club interessati al giocatore son diversi, ma con nessuno di questi è stato raggiunto un accordo. Come riportato da “Calciomercato.com” anche il Napoli si è mosso in prima linea, ma la reazione del calciatore è stata chiara. L’italiano vuole giocare la Champions League, motivo per il quale avrebbe “escluso” due piazze come Napoli e Roma.

Negli ultimi giorni, però, si è parlato anche di un possibile interesse da parte dell‘Inter. I Campioni d’Italia starebbero studiando un possibile colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Naturalmente, la Juventus proverà ad evitare questo tipo di situazione per assicurarsi introiti importanti da reinvestire sul mercato.

Oltre alle piste italiane, la Juventus starebbe cercando di piazzare il calciatore anche all’estero, ma le richieste di Federico Chiesa continuano ad essere troppo elevate. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti importanti per quella che è una delle telenovele del calciomercato estivo.