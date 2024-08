Napoli-Brescianini, tutto fatto: fa festa anche il Milan, il motivo

Napoli-Brescianini, tutto fatto per il centrocampista del Frosinone: esultato anche in casa Milan, svelato il motivo.

Sembra ormai tutto fatto per l’accordo tra il Napoli e Marco Brescianini: il centrocampista del Frosinone arriverà all’ombra del Vesuvio nelle prossime ore attraverso un affare che poterà gli azzurri ingaggiare il classe 2000 attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Una formula che non costringerà gli azzurri a spendere subito una cifra per Brescianini ma al tempo stesso tiene il centrocampista strettamente legato alla causa partenopea.

Un’operazione che dovrebbe chiudersi in via definitiva anche grazie alla cessione di uno tra Cajuste e Gaetano: entrambi sono in uscita e verosimilmente usciranno appena prima dell’ufficialità dell’affare Brescianini. Grande soddisfazione anche per Antonio Conte che potrà su un giocatore funzionale alla causa, ma esultano anche in casa Milan.

Napoli-Brescianini, soddisfazione anche in casa Milan: il motivo

Come detto, il Napoli sta per chiudere l’affare Brescianini: le prossime ore saranno decisive, il centrocampista del Frosinone sarà al centro di un valzer di centrocampisti xche dovrebbe comprendere lui, ma anche Gilmour in entrata, Cajuste e Gaetano in uscita.

Come riportato in queste ore da Sky Sport, il Milan ha mantenuto il 50% delle futura rivendita sul centrocampista. E cosi anche i rossoneri potranno godere di quella che sarà il futuro di Brescianini, almeno sotto il punto di vista economico.