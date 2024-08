Elvis Abbruscato | Collaboratore tecnico SSC Napoli 2024/2025

Il Napoli si prepara per la stagione 2024/2025 con un nuovo volto: Elvis Abbruscato. Dopo aver giocato a calcio, Abbruscato aiuterà Antonio Conte, il nuovo allenatore. Questo cambio potrebbe portare grandi novità al club.

Ma chi è Elvis Abbruscato? E come contribuirà alla causa del Napoli? Scopriamo insieme la sua storia e il suo ruolo nel team. Vedremo come il suo apporto sarà importante per la squadra.

Chi è Elvis Abbruscato?

Elvis Abbruscato è nato nel 1981 a Reggio Emilia. È un ex calciatore italiano che ha giocato in Serie A e Serie B. Dopo aver smesso di giocare, ha iniziato a allenare e a lavorare come collaboratore tecnico. Ha tre figli: Aurora, Diego e Achille. Il suo nome Elvis gli è stato attribuito in onore del grande Elvis Presley.

Ha iniziato a giocare a calcio a 12 ma ha praticato anche altri sport.

Carriera da collaboratore tecnico

Elvis Abbruscato ha guadagnato esperienza come collaboratore tecnico. Ha lavorato per l’Arezzo, la Reggiana e il Mantova.

Ora è stato scelto dal Napoli. E’ entrato nello staff di Antonio Conte per la stagione 2024/2025.

Conoscendo il calcio moderno aiuterà l’allenatore nella preparazione e nell’analisi della squadra.

Elvis Abbruscato nello staff di Antonio Conte al Napoli

Elvis Abbruscato è entrato nello staff di Antonio Conte al Napoli. Questa scelta è strategica per la prossima stagione. Conte, con la sua preparazione e tattica innovativa, vuole sfruttare la conoscenza di Abbruscato del calcio italiano.

Abbruscato lavorerà con gli altri membri del team tecnico. Sarà importante per la preparazione e la strategia della squadra. La sua esperienza aiuterà i giocatori a comprendere le idee di Conte.

Abbruscato sarà chiave nell’analisi degli avversari. Aiuterà a creare piani di gioco e soluzioni tattiche. Il suo contributo sarà essenziale per i successi del Napoli.

Il ruolo di Collaboratore tecnico nel calcio moderno

Il ruolo del collaboratore tecnico è sempre più importante nel calcio di oggi. Questa figura è chiave nello staff di un club. Lavora accanto all’allenatore principale e aiuta la squadra a migliorare.

Responsabilità e compiti chiave

Il collaboratore tecnico analizza le partite e l’avversario. Partecipa alla preparazione tattica e tecnica della squadra. Supporta anche la gestione del gruppo e lavora con lo staff medico e atletico.

Queste attività gli permettono di aiutare l’allenatore e vedere la squadra da ogni angolazione.

Collaborazione con l’allenatore e lo staff

Il collaboratore tecnico lavora stretto con l’allenatore e lo staff. Condividono informazioni e strategie per raggiungere gli obiettivi. Questo lavoro di squadra è fondamentale per migliorare i risultati.

Il ruolo di collaboratore tecnico è essenziale per supportare l’allenatore e migliorare le performance della squadra. Le sue competenze e la collaborazione con lo staff tecnico aiutano il club a raggiungere i suoi obiettivi.

Compiti chiave del collaboratore tecnico Collaborazione con l’allenatore e lo staff Analisi video delle partite e dell’avversario

Preparazione tattica e tecnica della squadra

Supporto nella gestione del gruppo

Coordinamento con lo staff medico e atletico Dialogo costante e condivisione delle informazioni

Supporto nell’impostazione della strategia di gioco

Organizzazione degli allenamenti

Analisi delle prestazioni della squadra

Lo staff tecnico del Napoli 2024/2025

Il Napoli ha dato una svolta al proprio staff tecnico per la stagione 2024/2025. È arrivato Antonio Conte, un allenatore famoso. Con lui, il Napoli ha reclutato professionisti di alto livello per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.

Composizione e ruoli dello staff tecnico

Il Napoli 2024/2025 ha un team di professionisti. Tra questi, troviamo:

Vice allenatore: Cristian Stellini

Preparatore atletico: Costantino Coratti

Match analyst: Giuseppe Maiuri

Preparatore dei portieri: Alejandro Rosalen Lopez

Questo team è stato creato per supportare la squadra. L’obiettivo è raggiungere gli obiettivi della stagione.

Ruolo Nome Allenatore Antonio Conte Collaboratore tecnico Elvis Abbruscato Vice allenatore Cristian Stellini Preparatore atletico Costantino Coratti Match analyst Giuseppe Maiuri Preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez

“Questa nuova struttura tecnica è stata appositamente creata per supportare al meglio la squadra e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.”

Obbiettivi e aspettative per il Napoli nella stagione 2024/2025

Il Napoli vuole fare meglio nella stagione 2024/2025. È arrivato il nuovo allenatore Antonio Conte e c’è un nuovo staff tecnico. L’obiettivo è arrivare tra i primi in campionato e vincere una coppa.

Il lavoro di Conte e del suo collaboratore Elvis Abbruscato è cruciale. Vogliono riportare il Napoli ai vertici del calcio. L’obiettivo è chiaro: vincere lo scudetto e almeno un trofeo nazionale.

I tifosi del Napoli hanno grandi aspettative per la prossima stagione. Dopo un anno difficile, il Napoli vuole tornare ai vertici. Il contributo di Elvis Abbruscato sarà fondamentale per raggiungere questi traguardi.