Mercato Napoli, incredibile rivelazione: salta un super affare fra Atalanta e Napoli

Incredibile rivelazione: era praticamente chiuso un affare fra Atalanta e Napoli, saltato poi praticamente sul gong.

Il calciomercato del Napoli poteva rivelare un clamoroso colpo di scena. Dopo ore un po’ più caute, in cui gli azzurri stanno avendo qualche fatica a chiudere degli affari in uscita, poteva invece esserci una cessione davvero utile a sbloccare definitivamente gli ultimi colpi in entrata. E invece, l’affare è saltato all’ultimo istante.

La rivelazione arriva dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: secondo il giornalista, il Napoli aveva chiuso la cessione all’Atalanta di Michael Folorunsho. L’affare è saltato solo a causa dell’infortunio patito da Gianluca Scamacca, che costringerà la Dea ad intervenire sul mercato per acquistare un calciatore con caratteristiche diverse.

Napoli, Folorunsho poteva andare all’Atalanta: il retroscena

Questo il contenuto del tweet su X del giornalista: “L’Atalanta aveva chiuso Folorunsho con il Napoli per 15 mln di euro. Tutto fatto. Dopo l’infortunio di Scamacca, però, l’Atalanta si è scusata con il Napoli e ha interrotto la trattativa. Il budget adesso servirà per prendere un nuovo attaccante“.

Insomma, nonostante il rinnovo di contratto firmato qualche giorno fa, il Napoli avrebbe davvero pensato di cedere il calciatore all’Atalanta. L’idea del club poteva forse nascere dalla possibilità di fare spazio a calciatori diversi nel reparto, come ad esempio Billy Gilmour. Quello dello scozzese sarebbe un colpo utile a portare a Napoli il tanto cercato vice Lobotka, assente da anni nella rosa azzurra. Nel reparto si è parlato tanto anche di un possibile arrivo di Marco Brescianini, con ruolo più simile a Folorunsho, ma caratteristiche tecniche diverse.

Invece, l’infortunio di Scamacca ha cambiato tutti i piani. L’attaccante italiano ha patito durante l’amichevole contro il Parma la rottura del legame crociato anteriore, del menisco e del collaterale del ginocchio sinistro. Tale infortunio, costringerà l’Atalanta ad investire sul mercato una considerevole cifra per acquistare un’altra prima punta, cambiando di fatto tutti i piani del mercato.

Inaspettatamente, questo infortunio ha assunto i suoi effetti anche in casa Napoli, privando le casse azzurre di 15 milioni davvero utili per chiudere nuovi colpi in entrata. Resta quindi ha chiedersi se questa indiscrezione sia il segno di un’intenzione del club azzurro di cedere il centrocampista, reduce dall’esperienza ad Euro 2024, oppure solo di sfruttare un affare inaspettato. I prossimi giorni chiariranno l’esistenza di nuove voci relative ad un possibile addio di Folorunsho, il quale sembrava invece uno dei nuovi punti fermi del Napoli di Conte.