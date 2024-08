“Volevamo dominare, ci è mancata aggressività”: Napoli-Girona, il commento di Raspadori

Il Napoli è uscito sconfitto dal Teofilo Patini: sconfitta rimediata contro il Girona, Giacomo Raspadori ha commentato la partita.

Una sconfitta sulla quale ovviamente Antonio Conte dovrà porre delle riflessioni, la prima della fase pre stagionale del suo Napoli. Una gara che ha visto gli azzurri cominciare bene sul campo del Patini, per poi soffrire di netto l’aggressività del Girona. Gli spagnoli hanno trovato il vantaggio ed il Napoli si è parzialmente sciolto, da lì gli azzurri non sono più riusciti a rendersi particolarmente pericolosi.

Il Napoli termina le amichevoli estive con quattro vittorie (Anaune, Mantova, Egnatia e Brest) ed una sola sconfitta, proprio quella di oggi contro il Girona. Una serata rovinata anche dalla fortissima pioggia che ha costretto una buona parte dei tifosi presenti allo stadio ad abbandonare gli spalti nella speranza di trovare riparo.

Napoli sconfitto dal Girona, parla Raspadori

A commentare la partita ci ha pensato Jack Raspadori, titolare nel ruolo di prima puntata contro gli spagnoli: “Il Girona ha fatto un ottima gara, noi volevamo dominare di più ma non ci siamo riusciti, non siamo stati aggressivi come l’avevamo preparata. Siamo andati in difficoltà“, ha spiegato l’attaccante azzurro ai microfoni di ‘OneFootBall’.

“Penso che ci possa stare una sconfitta. Abbiamo provato a fare quello che chiede il mister come sempre, non fa mai piacere perdere una partita”, ha ancora detto Raspadori. “Cercheremo di migliorare seguendo le indicazioni di Conte”, ha chiosato l’attaccante.