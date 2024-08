Napoli, dopo la sconfitta arriva l’annuncio ufficiale: che notizia per i tifosi!

Annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli: una grande notizia per i tifosi presenti oggi al Patini per la sfida contro il Girona.

Non è di sicuro stato uno spettacolo bello e semplice da godere, quello a cui hanno assistito oggi i tifosi del Napoli al Teofilo Patini. Non bello, vista la sconfitta patita dalla squadra azzurra per mano di un Girona che è arrivato a Castel di Sangro a dettare legge contro i ragazzi di Antonio Conte: gli spagnolo si sono imposti in maniera importante, mettendo alle strette il Napoli dopo un avvio tutto sommato positivo.

Il gol ha di fatto messo in difficoltà gli azzurri al punto da stroncarne dinamiche, movimenti e manovre: il Napoli si è visto pochissimo, e soltanto nel secondo tempo è andato vicino al gol con il palo di Rrahmani che è stato anticipato, però, dal raddoppio di Villa che ha messo un timbro definitivo alla partita.

Oltre alla sconfitta, per i tifosi presenti al Patini c’è stato anche un altro problema: la pioggia. Una vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Castel di Sangro, rendendo anche difficile per le due squadre riuscire a giocare a calcio con qualità ed organizzazione. Molti tifosi, nel corso della partita, hanno deciso inizialmente di abbandonare gli spalti per trovare riparo ed evitare di essere travolti dalla pioggia battente.

Napoli, c’è l’annuncio ufficiale: che notizia per i tifosi presenti al Patini!

Una serata complicata sotto tanti punti di vista per i tifosi del Napoli. In questi minuti, però, è arrivato un annuncio molto importante che riguarda proprio i tifosi che erano presenti al Patini durante la partita contro il Girona, e che sono andati incontro evidentemente a diverse difficoltà. Per loro, nella giornata di domani, ci sarà la possibilità di avere l’accesso prioritario per la seduta di allenamento.

Una notizia ufficiale, comunicata dal Napoli attraverso il proprio sito: “In vista dell’allenamento del Napoli di domani 4 Agosto alle ore 10:00 allo Stadio Patini di Castel di Sangro, SSC Napoli informa – si legge sul sito ufficiale- che tutti i tifosi che hanno assistito, nonostante le condizioni meteo avverse, alla partita amichevole Napoli-Girona nei settori di Curva Nord, Curva Sud, Distinti e Settore Ospiti, avranno accesso prioritario a tutti i settori aperti dello Stadio fino alle ore 9:30 esibendo il biglietto acquistato. A seguire, i cancelli apriranno a tutti i tifosi”, riporta il Napoli.