Ex Napoli, Davide Marfella in cerca di squadra: arrivate già due offerte

L’ex portiere del Napoli campione d’Italia, Davide Marfella, è rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Casertana, due club hanno chiesto informazioni.

Il Napoli continua a lavorare a Castel di Sangro seguendo gli ordini del nuovo mister, Antonio Conte, per preparare la stagione che per gli azzurri deve essere quella del riscatto. Anche la società da questo punto di vista lavora affinché la rosa a disposizione del nuovo mister sia completa in tutti i reparti.

Si lavora agli acquisti, ma anche alle cessioni. Con uno dei calciatori più vicini all’addio individuato in Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000 pare vicino al trasferimento al Cagliari e nelle prossime settimane si potrebbe concludere l’affare.

Dunque uno dei campioni d’Italia potrebbe lasciare gli azzurri. Chi invece ha già lasciato il Napoli nella scorsa stagione è Davide Marfella, anche lui campione d’Italia con la squadra di Luciano Spalletti nella stagione 2022/23.

Ex Napoli, due offerte per Marfella: i dettagli

L’ex terzo portiere azzurro è reduce da un’annata passata tra le fila della Casertana, in Serie C. Marfella ha svolto il ruolo di vice in campionato e titolare in Coppa Italia. Dopo un solo anno la sua esperienza a Caserta è terminata e attualmente il calciatore è svincolato.

Sulle sue tracce, stando a quanto appreso da SpazioNapoli, ci sono due club di Serie C: Pescara e Messina. I due club hanno intrapreso contatti approfonditi per provare a tesserare il calciatore, ma al momento le trattative si sono arenate. Le due società in questione hanno però prima bisogno di liberare spazio in rosa prima di poter procedere con l’acquisto di Marfella.

Marfella ha voglia di ripartire al meglio dopo l’esperienza alla Casertana. Il portiere napoletano sa bene di potersi giocare le proprie carte in Serie C e valuterà al meglio tutte le proposte. Chiaramente c’è bisogno di tempo, nello specifico, Pescara e Messina devono effettuare prima delle cessioni.

Il portiere classe ’99, come detto in precedenza, ha vinto lo scudetto con il Napoli. E nella stagione 2021/22 ha collezionato anche una presenza in trasferta contro lo Spezia, nella vittoria per 0-3.