Mercato Napoli, sorprendente ritorno di fiamma per Osimhen. Sfida al PSG

Continuano i rumors di mercato attorno a Victor Osimhen. Il futuro del giocatore del Napoli resta in forte bilico.

Il precampionato del Napoli vive nel costante dubbio riguardo il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sembra da tempo sul piede d’uscita, il club ha più volte ribadito che la sua è una situazione particolare e al momento sia società che calciatori sono in attesa di novità importanti.

Osimhen non ha preso parte a nessuna amichevole, neanche quella di ieri contro i francesi del Brest. Ieri il ds Manna è stato chiaro con il giocatore che appare al momento fuori condizione, ma è chiaro che si tratta di situazioni legate al calciomercato. Il Psg è al momento frenato nell’interesse per il giocatore, Victor piace ma è una situazione legata anche all’attacco e Luis Enrique conta già su Kolo Muani e Ramos in rosa.

Occhio Napoli, spunta una sorpresa su Osimhen

I francesi hanno già una sorta di accordo con il giocatore, ma Al Khelaifi pensa ad offerte molto inferiori agli almeno 100 milioni richiesti dal Napoli. Il Chelsea è invece legato ad una rosa immensa e deve prima cedere (compreso Lukaku) per poi valutare l’innesto di nuovi giocatori nella rosa di Enzo Maresca. Nelle ultime ore è tornata di moda una pista per l’attaccante azzurro. Stiamo parlando dell’Arsenal di Mikel Arteta.

Il club londinese è a caccia di una punta di livello e Osimhen fa parte della lista del tecnico inglese, il prezzo è alto ma i Gunners stanno facendo le opportune valutazioni e non è escluso un nuovo importante inserimento per arrivare al giocatore. Lo riporta Repubblica.