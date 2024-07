Napoli-Egnatia, ci sarà anche Osimhen? La decisione di Conte

Giocherà anche Osimhen nell’amichevole di oggi contro l’Egnatia? Spunta la decisione di Antonio Conte.

Non si è ancora sbloccato in maniera netta e definitiva il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è un’uscita e questo è noto ormai da tempo, c’è però ancora distanza tra domanda e offerta con la squadra che sta cercando maggiormente l’attaccante: il Paris Saint Germain. Le parti non hanno ancora trovato l’accordo, e così il numero 9 azzurro prosegue la fase pre stagionale con i suoi compagni di squadra.

Dopo quello di Dimaro, il Napoli sta svolgendo il secondo ritiro a Castel di Sangro ed oggi ci sarà la prima amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia. La domanda che si fanno i tifosi in queste ore è: ci sarà anche Osimhen in campo?

Napoli-Egnatia, Osimhen salterà un’altra amichevole

Il nigeriano ha già saltato le prime amichevoli giocate in Trentino contro Anaune e Mantova, e salterà anche la terza contro la squadra albanese, stando a quanto riportato in queste ore da ‘Il Mattino’. Antonio Conte deve preservare il giocatore ovviamente in un’ottica di mercato, e proprio per questo non dovrebbe scendere in campo nemmeno oggi.

I tempi per la cessione di Osimhen si stanno allungando in maniera probabilmente imprevedibile rispetto a quanto si aspettava lo stesso Aurelio De Laurentiis. Nei prossimi giorni si proverà a trovare la quadra e chiudere l’operazione con il Paris Saint Germain, ad oggi in cima alla lista delle pretendenti per l’attaccante.