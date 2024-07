Il Napoli si rifà il look a centrocampo, svelato l’obiettivo del club: è l’alter ego di Lobotka!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro segue un profilo molto simile a Stanislav Lobotka.

In casa Napoli c’è voglia di intervenire sul mercato e soprattuto di farlo nel miglior modo possibile. Sono diversi i calciatori nel mirino della società, ancor più grazie all’avvento di Antonio Conte in panchina. Infatti, il neo allenatore ha avanzato delle richieste molto precise, le quali saranno utili per rinforzare la squadra. La missione non è affatto semplice, ma la dirigenza starebbe provando in tutti i modi a puntellare il gruppo partenopeo.

Il reparto da “rifare” è il centrocampo. Infatti, la mediana è una zona di campo fondamentale per Antonio Conte, il quale costruisce gran parte del suo gioco nella metà campo. Non a caso, dopo aver perso Piotr Zielinski a parametro zero, il club azzurro potrebbe mettere a segno più di un colpo. Uno dei nomi nel mirino è quello di Billy Gilmour, per il quale è stata già presentata un’offerta al Brighton. Nelle ultime ore, sono emersi però nuovi dettagli circa il futuro dello scozzese.

Mercato Napoli, Gilmour ancora nel mirino: i dettagli

Il Napoli continua a guardare in Premier League per rinforzare la rosa. La squadra a disposizione di Antonio Conte è competitiva, ma saranno utili alcuni nuovi innesti nelle prossime settimane. La società lo sa, motivo per il quale è al lavoro per piazzare un nuovo colpo a centrocampo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” uno dei nomi nel mirino è quello di Billy Gilmour, attualmente in forza al Brighton. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Per Gilmour, tra l’altro, il Napoli ha già presentato un’off erta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro: l’ha confermata il Ceo del club inglese, mister Paul Barber, precisando poi di averla rifiutata. Per il momento. Il giocatore, in scadenza 2026, interessa eccome. Piace molto per caratteristiche e temperamento: 23 anni, centrale con buona visione di gioco, rapido a verticalizzare e tenace nell’interdizione, Billy sarebbe da considerare un po’ l’alter ego di Lobotka”.

Il centrocampista di nazionalità scozzese riesce a far combaciare forza fisica e grande qualità. Si tratta di elementi chiave per un giocatore moderno. Infatti, nella passata stagione, Billy Gilmour è stato spesso fondamentale nello scacchiere di Roberto De Zerbi. Il classe 2001 può migliorare in fase offensiva, ancor più dopo le zero reti al passivo nell’ultima annata.