Chiesa-Raspadori, si scalda la pista legata allo scambio: si apre un clamoroso scenario per Conte!

Napoli e Juventus potrebbero mettere a segno uno scambio importante. Le due società son pronte a cedere Federico Chiesa e Giacomo Raspadori.

Sono ore calde per i club italiani. La nuova stagione sta per iniziare e tutti i club hanno voglia di ripartire al meglio. Naturalmente, per fare ciò, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata con grande forza. Tra le compagini più attive ci sono proprio Napoli e Juventus che hanno tanta voglia di tornare all’apice della Serie A. Infatti, proprio i due club potrebbero rendersi protagonisti di uno scambio importante in vista della nuova annata.

Le due società starebbero lavorando proprio in questa direzione. Infatti, Napoli e Juventus hanno voglia di costruire una rosa all’altezza attraverso il mercato. Ad influenzare il tutto, sono ovviamente i nuovi allenatori. Infatti, Antonio Conte e Thiago Motta avrebbero escluso alcuni interpreti, i quali sarebbero “costretti” a cercarsi una nuova sistemazione altrove. Proprio da qui, nasce l’ipotesi di effettuare uno scambio tra Giacomo Raspadori e Federico Chiesa. Nelle ultime ore, sono emersi importanti dettagli circa il futuro dei due italiani.

Scambio Chiesa-Raspadori, l’ipotesi prende forma: le ultime

Il mercato in Italia è ormai entrato nel vivo. Tante compagini sono all’opera con diversi colpi in entrata, ma al momento a farla da padrone sono Juventus e Napoli. I bianconeri, con l’avvento di Thiago Motta stanno modificando gran parte della rosa e non intendono fermarsi. D’altra parte, gli azzurri con l’avvento di Antonio Conte hanno la necessità di “rifondare” il gruppo squadra dopo la stagione difficile. Come riportato da “La Repubblica” nelle ultime ore si sarebbe scaldata la pista legata ad un possibile scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori.

Da diverse settimane si parla di questa possibile ipotesi, la quale però è tutt’altro che semplice. Infatti, l’accordo tra le società non è stato raggiunto, ancor più a causa dei mancati colloqui. Al momento, si tratta di una semplice idea di mercato che intaccherà il futuro dei due giovani. Infatti, Federico Chiesa e Giacomo Raspadori non sembrerebbero rientrare nei rispettivi progetti di Juventus e Napoli.

In caso di approdo a Napoli dell’ex Fiorentina, Antonio Conte potrebbe puntare su un’ala dal valore inestimabile. Infatti, l’allenatore salentino potrebbe puntare sul duo Kvaratskhelia-Chiesa per far male alla difese avversarie. Al momento, va ripetuto ancora una volta, che le due società non hanno intavolato una trattativa concreta che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.