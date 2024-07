Un obiettivo del Napoli escluso dai convocati per l’amichevole: indizio sulla cessione?

Il Napoli ha messo nel mirino diversi obiettivi per rinforzare il proprio organico. Uno di questi è stato escluso dai convocati per un’amichevole, e ciò potrebbe far presagire alla cessione.

Il DS Manna continua ad essere attento ad ogni situazione che gli si presenti sul mercato. Dopo i primi acquisti, è tempo di cessioni in casa Napoli, ma sempre con un occhio attento ad eventuali novità su qualche obiettivo.

Proprio un obiettivo del Napoli è stato escluso dal tecnico per l’amichevole, e ciò potrebbe far pensare ad un addio imminente.

Napoli, un obiettivo escluso dall’amichevole: il club apre all’addio?

Nel corso di queste settimane, sono stati accostati diversi nomi al Napoli, che è alla ricerca di rinforzi per la propria rosa. In particolare, il Napoli starebbe valutando l’acquisto di un centrocampista che possa far rifiatare Lobotka ed Anguissa. Tra i nomi seguiti c’è quello di Billy Gilmour, per cui il Napoli si è visto respingere l’offerta da 8 milioni di sterline. Intanto il centrocampista scozzese non è stato convocato dal tecnico Fabian Hurzeler per l’amichevole tra Brighton e Kashima Antlers. Come riporta Sky Sports, il motivo dell’esclusione sarebbe dovuto al rientro di Gilmour da pochi giorni dall’impegno europeo con la Scozia. Dunque Hurzeler avrebbe deciso di lasciare Gilmour fuori dai convocati per farlo concentrare ancora sulla preparazione, e non per dinamiche di mercato.

Inoltre il Ceo del Brighton, Paul Barber ai microfoni di TalkSPORT si è espresso sull’interesse del Napoli per Gilmour:

“Non abbiamo sentito o ricevuto nient’altro da Napoli dopo che abbiamo rifiutato una prima offerta da parte loro. Billy è stato un giocatore molto importante per noi e stiamo cercando di trattenerlo. Sappiamo che diversi nostri calciatori sono finiti nel mirino di altre società e dobbiamo conviverci e gestire questa cosa sapendo chi siamo e a che punto siamo del nostro percorso”.

Dunque Barber ha confermato l’offerta del Napoli, e quindi l’interesse degli azzurri per Gilmour. Il Brighton però è intenzionato a trattenere il centrocampista scozzese, e fare di tutto per far si che ciò avvenga. D’altro canto, se il Napoli alzasse la propria offerta, il club inglese potrebbe iniziare a valutare la sua cessione. Tutto però dipenderà da quanto il Napoli vorrà puntare su Gilmour, e quanto avrà intenzione di sborsare il club di De Laurentiis. La situazione è attualmente bloccata, visto che il Napoli è impegnato sul fronte cessioni, ma gli azzurri potrebbero presto tornare alla carica con una nuova offerta per Gilmour.