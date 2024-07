Ultim’ora Napoli, svolta su un nuovo partner: annuncio di Bianchini in diretta

Arrivano interessanti novità in casa Napoli e parla cosi il dirigente azzurro Tommaso Bianchini a Radio Crc.

Il lavoro del Napoli a livello marketing e di comunicazione è sempre più importante e il brand del club partenopeo è in netta crescita. Sono vari i personaggi a dividersi il merito di questo risultato e tra questi c’è lo Chief Revenue Officer Tommaso Bianchini che è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc. Tante novità e un annuncio riguardo un’imminente nuova partnership, ecco le sue parole:

“Cambio di programma nelle amichevoli? Si, abbiamo fatto un cambio, già annunciato nei giorni scorsi e lo conoscete tutti , a Castel di Sangro affronteremo un miniciclo con test importanti contro Brest e Girona. Il Napoli Summer Pass è stato prorogato, ha avuto successo in tutto il mondo e la prima amichevole ha visto oltre 200 Mila utenti unici. Si parla di numeri incredibili e per noi questo è un esperimento fondamentale, per la prima volta il club vende direttamente al tifoso. Non ci sono difficoltà per vedere partita su App o Web, abbiamo riscontrato qualche problemino sulle App Samsung”.

Napoli, novità sulla campagna abbonamenti

Il dirigente ha parlato poi dello sviluppo della campagna abbonamenti: “Sappiamo che questo è un momento fondamentale della stagione, acquistare per le singole gare non è semplice. Lo scorso anno, nonostante le difficoltà, abbiamo visto quasi il Sold out e questo ci fa felici. Fino a lunedì a mezzanotte si potrà rinnovare proprio abbonamento mentre dal 23 si potrà ancora aderire al proprio abbonamento anche cambiando posto. Da Lunedì 29 si aprirà la vendita tifosi che vogliono assistere alla stagione del Napoli di Antonio Conte”.

I biglietti si possono comprare sia online sul sito Napoli o TicketOne o dal punto di vista fisico. E Bianchini prosegue: “Da Lunedì 5 Agosto si aprirà la campagna per le singole gare e si partirà dall’esordio di Coppa Italia contro il Modena, match al quale anche gli abbonati possono prendere parte. Chi ha l’abbonamento può cederlo ad un amico o a chiunque che ha tessera del tifoso. Il passaggio non ha limiti”.

Infine Bianchini ha parlato di possibili sorprese con i tifosi e ha chiarito: “Possibile sorprese dei tifosi? Per le maglie stiamo avendo apprezzamenti importanti, sia le maglie che il kit di allenamento sta andando a ruba. Qualcosa all’orizzonte? Noi stiamo andando con il nostro piano, settimana prossima annunceremo nuovo partnership che farà piacere soprattutto ai giovani tifosi e poi c’è questa progetto con One football che è appena cominciato e che porta grande entusiasmo. Insieme ad Alvino nelle prossime amichevoli ci sarà Decibel Bellini che parteciperà con le interviste e tanto altro”.

Infine il dirigente ha concluso: “Grandi marchi allo stadio del Napoli? Al momento non è stato avviato nulla, ci sono ancora riflessioni in corso tra presidente, sindaco e il Governo. La crescita del Napoli è evidente agli occhi di tutti, sia a livello Nazionale e Internazionale”.