Dimaro, entusiasmo per la presentazione della squadra: messaggio di Conte ai tifosi

In questi minuti il Napoli ha presentato ufficialmente a Dimaro la squadra per la prossima stagione. Attesa da parte dei tifosi.

Dopo una stagione piuttosto difficile in casa Napoli è tempo del riscatto. La società ha deciso di puntare su Antonio Conte e vuole ripartire dopo un decimo posto che ha escluso – dopo tanti anni – gli azzurri dall’Europa. In questi giorni il Napoli ha effettuato un duro ritiro a Dimaro e questa sera la società ha ufficialmente presentato la squadra.

Tanto entusiasmo nonostante la pioggia e Decibel Bellini ha presentare a uno a uno gli uomini che ci terranno compagnia la prossima stagione. Una folla gremita in uno degli eventi più importanti in quel di Dimaro. Dopo una lunga presentazione e tanta musica Antonio Conte e gli azzurri hanno vissuto la presentazione ufficiale,

Napoli, Conte interviene a Dimaro

Interviene Antonio Conte in diretta e per primo lancia un messaggio ai tifosi: “Sarò il primo tifoso della squadra, sono una persona rispettosa e non mi chiedete cose che non farò, non solo per una squadra ma per tutte le squadre. Noi allenatori dobbiamo dare un esempio positivo, poi sarò il primo tifoso del Napoli qui a Dimaro”.

Poi il tecnico ha proseguito: “Sta andando bene, stiamo facendo un bel ritiro e stiamo avendo pochissimi intoppi. C’è grande entusiasmo e grande passione, sono il primo tifoso del Napoli, mi sento di dover restituire. L’amichevole con il Mantova? E’ un test che fa parte del processo, ovviamente non abbiamo diminuito i carichi di lavoro e