Ultim’ora Napoli, un azzurro lascia il club: la decisione della società sul futuro

In casa Napoli è tempo di guardare al futuro. La società azzurra è pronta cedere un azzurro nelle prossime settimane.

Sono giorni importanti per il futuro. L’avvento di Antonio Conte in panchina porta con sé garanzie molto importanti, le quali dovranno però essere colmate sul mercato. Oltre ai colpi in entrata, tra le file azzurre c’è la necessità di risolvere anche le cosiddette situazioni “delicate”. Infatti, la missione non è affatto semplice, ancor più a causa delle diverse pretese (sportive) dei protagonisti.

Oltre agli intoccabili, la rosa del Napoli dispone anche di alcune riserve molto valide. Infatti, sarà poi Antonio Conte a decidere chi scenderà in campo come titolare inamovibile e chi meno. Intanto, l’allenatore azzurro starebbe sfruttando il ritiro a Dimaro proprio per valutare alcuni profili. Tra questi, è presente Gianluca Gaetano che è reduce dall’ultima esperienza a Cagliari. Negli ultimi minuti, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del fantasista.

Mercato Napoli, Gaetano lascerà il club: i club interessati

Le strade del Napoli e di Gianluca Gaetano si separeranno nuovamente. Il giovane centrocampista azzurro vanta ottime qualità in mediana e non solo, basti ripensare all’ultima esperienza al Cagliari in compagnia di Claudio Ranieri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, tramite il proprio profilo “X” il calciatore lascerà il club partenopeo nelle prossime settimane. Al momento, non è da escludere un possibile ritorno in Sardegna, vista la sintonia creata negli ultimi mesi.

Oltre al Cagliari, però, c’è un altro club interessato a Gianluca Gaetano. Si tratta del Parma, società neopromossa che vorrebbe puntare sul fantasista azzurra. Gli emiliani credono nelle qualità del classe 2000, motivo per il quale vorrebbero garantirgli un posto cruciale.

Naturalmente, l’ultima parola spetta anche al calciatore. Infatti, il centrocampista nato in Campania dovrà decidere quale maglia vestire nella prossima stagione. Oltre a ciò, bisognerà capire anche le modalità dell’operazione che però al momento non sono state raccontate dall’esperto. La situazione è in fase di evoluzione, motivo per il quale nelle prossime ore gli ultimi dettagli potrebbero essere definiti, scoprendo così il futuro di Gianluca Gaetano.