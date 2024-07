Ora è ufficiale, sfuma un possibile colpo del Napoli: ecco dove giocherà

Il Napoli aveva messo il mirino su alcuni giocatori interessanti per rinforzare il proprio organico. Uno di questi obiettivi è definitivamente sfumato.

Fin qui il Napoli ha svolto un’ottima sessione di mercato, con la difesa che è stata completamente rivista e rinforzata. Per i dirigenti azzurri c’è però ancora del grosso lavoro da fare, sia in uscita che in entrata.

Nel mirino del Napoli ci sono diversi giocatori intriganti, ma ovviamente non tutti arriveranno. Uno degli obiettivi degli azzurri è definitivamente sfumato, con il nuovo club che l’ha annunciato.

Napoli, sfuma un possibile colpo di mercato: c’è l’annuncio ufficiale

Nel corso delle ultime settimane sono stati accostati diversi giocatori al Napoli. Gli azzurri hanno già effettuato i primi acquisti, ma ovviamente non potranno tesserare tutti quelli che sono i vari obiettivi. Proprio uno di questi è sfumato definitivamente nella giornata odierna. Si tratta di Mason Greenwood, che è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. L’esterno inglese era finito nel mirino del Napoli, ma la trattativa non è decollata. L’ormai ex Manchester United ha deciso di trasferirsi al Marsiglia, dove sarà allenato da Roberto De Zerbi. Dopo tante voci e diversi tira e molla, alla fine è arrivata la chiusura di Greenwood al Marsiglia, dove indosserà la maglia numero 10.

Il Napoli era alla ricerca di un esterno per rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto offensivo ed il tasso tecnico. Greenwood era diventato uno degli obiettivi nel corso degli ultimi giorni, ma l’inserimento del Napoli è stato piuttosto tardivo. Difatti il Marsiglia era già decisamente avanti nella trattativa con lo United per l’acquisizione dell’esterno inglese. Purtroppo il Napoli non è riuscito a far saltare il banco e a strappare Greenwood ai francesi. Inoltre il Napoli avrebbe tentato il colpo Greenwood solamente dopo la cessione di Lindstrom, che ad oggi prosegue ma a fuoco lento con l’Everton.

Di conseguenza, il Napoli non avrebbe potuto presentare al Manchester United un’offerta per l’acquisto dell’esterno inglese in tempi brevi. Nonostante l’interesse del Napoli, della Lazio e della Juventus, alla fine Greenwood ha deciso di proseguire la sua carriera in Francia al Marsiglia e non in Italia. Il club transalpino ha ufficializzato poco fa tramite i propri canali social l’acquisto di Greenwood, che inoltre porterà la maglia numero 10. De Zerbi ha spinto con gran forza per l’acquisto di Greenwood, nonostante la diffidenza della tifoseria marsigliese e dei francesi dopo le vicende extra campo che hanno riguardato l’inglese. Sfuma dunque un possibile colpo di mercato del Napoli, che eventualmente punterà altri obiettivi per rinforzare gli esterni.